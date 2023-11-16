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  4. Son dakika: Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü geçici olarak kapatıldı!

Son dakika: Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü geçici olarak kapatıldı!

16.11.2023 18:30 | Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İstanbul yönünü kullanan araçlar, D-100 karayoluna yönlendirildi.

Son dakika: Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü geçici olarak kapatıldı!

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağış sebebiyle Bolu Dağı Tüneli'nin çıkış kısmının 50 metre ilerisinde heyelan meydana geldi.

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Kayan toprak kütlesi yola inmezken ekipler, tedbir amaçlı olarak Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünü ulaşıma kapattı.

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Güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönünü kullanan araçlar, D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

(DHA)


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İstanbul bolu dağı tünel
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