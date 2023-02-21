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  4. SON DAKİKA | BTK duyurdu! Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

SON DAKİKA | BTK duyurdu! Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

21.02.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı sosyal medyada gündem olurken Ekşi Sözlük'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ekşi Sözlük CEO'su Başak Parut, "Biraz önce sözlük hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız" dedi.

SON DAKİKA | BTK duyurdu! Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi

Son dakika: Ekşi Sözlük'e giremeyen kullanıcılar, sorunun ne olduğunu merak ediyordu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) akşam saatlerinde yaptığı duyuruda Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili Ekşi Sözlük ve Ekşi Sözlük CEO'su Başak Parut'tan açıklamalar geldi.

SON DAKİKA | EKŞİ SÖZLÜK'E ERİŞİM ENGELİ KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini açıkladı.

ekşi sözlükk

21 Şubat 2023 tarihinde alınan bu karar sonrası Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor. Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair bir ise bilgi verilmedi. Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli kararı sosyal medyada gündem oldu.

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EKŞİ SÖZLÜK CEO'SU: BİRAZ ÖNCE BİR ENGELLEME KARARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Parut, sosyal medyadan "Biraz önce sözlük hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız" dedi.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA

Ekşi Sözlük yaptığı açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız." dedi.


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