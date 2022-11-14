Son Dakika: BTP'nin 6'lı masaya katılım talebi gündemdeydi! Toplantı sonrası altılı masadan açıklama "Masanın genişlemesiyle ilgili..."

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 8'inci kez bir araya geldi. Liderler, bugün saat 12.00'de DEVA Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. Babacan, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin 6'lı masaya katılım talebinin değerlendirilmesi ve anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi öngörülüyordu. Toplantı sonrası açıklama yapıldı.

"MASANIN GENİŞLEMESİYLE İLİGLİ ÖNERİLERİ GÖRÜŞTÜK"

Altılı masa toplantısı sonrası yapılan açıklamada "Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri görüştük" denildi. Öte yandan açıklamada "Bundan sonraki süreçte altılı masa zemininde en kısa zamanda çalışmaları tamamlamaya odaklandık." ifadeleri kullanıldı.

BİR SONRAKİ BULUŞMA 28 KASIM'DA

Altılı masanın bir sonraki liderler buluşması 28 Kasım 2022 tarihinde Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

"ÇALIŞMAYI 28 KASIM'DA KAMUOYUYLA PAYLAŞMA KARARI ALDIK"

Diğer yandan açıklamada "Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık." denildi.

İŞTE ALTI SİYASİ PARTİ GENEL BAŞKANININ ORTAK AÇIKLAMASI





