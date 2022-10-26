BTP lideri Hüseyin Baş canlı yayında 6'lı masaya çağrı yaptı: Beni Millet İttifakı'na alsınlar

2023 seçimlerine geri sayım sürerken, ittifaklar ve adaylar da yavaş yavaş netleşiyor. Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın cumhurbaşkanlığı için hangi ismi aday göstereceği merakla beklenirken, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan çok konuşulacak bir çağrı geldi.

HÜSEYİN BAŞ: BENİ MİLLET İTTİFAKI'NA ALSINLAR

BTP lideri Hüseyin Baş, parti olarak Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı.

Fox TV'de sabah haberleri programına katılan Baş şöyle konuştu:

"DAHA AÇIK BİR ÇAĞRI DA OLAMAZ"

"Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor".



