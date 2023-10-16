SON DAKİKA | Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağmur ve sel uyarısı: Meteoroloji'den sarı alarm

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığını yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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8 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Ağrı, Van ve Bitlis için sarı uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli, kıyı kesimleri çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van, Bitlis ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı bulutlu





