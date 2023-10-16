HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağmur ve sel uyarısı: Meteoroloji'den sarı alarm

SON DAKİKA | Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağmur ve sel uyarısı: Meteoroloji'den sarı alarm

16.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı geldi. 8 il için sarı uyarı yapılırken, yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

SON DAKİKA | Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağmur ve sel uyarısı: Meteoroloji'den sarı alarm

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

thumbs_b_c_d05b06e500786b23167df28e62e5a097

Hava sıcaklığını yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

8 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Ağrı, Van ve Bitlis için sarı uyarıda bulundu.

4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli, kıyı kesimleri çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van, Bitlis ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zararları saymakla bitmiyor! Canan Karatay uyardı; halsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğun nedeni meğer buymuşZararları saymakla bitmiyor! Canan Karatay uyardı; halsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğun nedeni meğer buymuş
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e uyarı: 'Büyük bir hata olur'ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e uyarı: 'Büyük bir hata olur'
AVM'de korkunç olay! Omuzuna çarptı canından olduAVM'de korkunç olay! Omuzuna çarptı canından oldu
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.