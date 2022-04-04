SON DAKİKA | Bucha'daki katliam görüntüleri sonrası Rusya'dan açıklama: Fotomontaj ve sahte

Son dakika: Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıran Bucha'daki görüntüler hakkında açıklama geldi. Kremlin, Rus yetkililerin bazı videoların sahte olduğunu düşündüğünü belirtti. ABD'nin siparişi üzerine çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili yapılan açıklamada "Ukrayna ile müzakerelerin devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz, görüşmelerin etkisine yorum yapmayacağız" ifadeleri yer aldı.

SOKAKLAR CESET DOLU

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinden dünyayı dehşete düşüren katliam kareleri geldi. Rus işgalcilerin çekildiği Kiev yakınlarındaki Bucha'da ceset dolu sokağın fotoğrafları haber ajansları tarafından dünyaya servis edildi. Bucha kentindeki görüntülerle ilgili liderlerden peş peşe tepkiler geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Savaş suçlarının failleri hesap verecek” dedi.

"NASIL KATİLLER YETİŞTİRDİĞİNİZİ GÖRÜN"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bucha’daki sivil katliama değinerek, "Bükreş, NATO bildirgesi 14 yıl önce. Rusya’nın gelmesini önleme şansımız vardı. Rusya Bucha’ya geldi. Rus askerlerinin annelerine bu görüntüleri seyretmelerini tavsiye ediyorum. Seyredin de nasıl hırsızlar, katiller yetiştirdiğinizi görün" ifadelerini kullandı.

"SİZİ KİMSE AFFETMEYECEK"

Konuya ilişkin bir açıklamada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise, "Rusça yazıyorum adrese ulaşması için. Kimler Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara, infazlara ortak olduysa onları en iyi ihtimalle müebbet hapis cezası bekliyor. Savaşta olmamız, insanları taciz etme, alay etme ve infaz etme hakkı vermez. Savaş er ya da geç son bulacak. Sizi kimse kurtaramayacak ve affetmeyecek. Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

"410 SİVİLİN CESEDİ BULUNDU"

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrinde öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi.

Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres, "Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli." ifadesini kullandı.

JOHNSON: PUTİN VE ORDUSUNUN SAVAŞ SUÇLARI İŞEDİĞİNİN BAŞKA BİR KANITI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki olayları kınadığını belirterek, "Rusya'nın Irpin ve Buça'daki masum sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçları işlediğinin başka bir kanıtıdır" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Johnson, "Kremlin'den gelen hiçbir inkar veya yanlış bilgi, hepimizin doğru olduğunu bildiğimiz gerçeği değiştiremez. Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Putin'in savaş makinesini güçsüz bırakmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yaptırımlarımızı ve askeri desteğimizi artırmanın yanı sıra, sahada ihtiyacı olanlara yardım etmek için insani destek paketimizi güçlendiriyoruz" dedi.

Johnson ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik desteğin ön sahalarında yer aldığını söyleyerek, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturma yapacağını ve İngiltere Adalet Bakanı Dominic Raab'ın konuyla ilgili ek mali desteğin sağlanmasına ve uzmanların görevlendirilmesine yetki verdiğini söyledi.

TRUSS: KORKUNÇ EYLEMLERİNİN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise Rus güçlerini Ukrayna'nın Buça ve Irpin kasabalarında "korkunç eylemler" yapmakla suçlayarak, bu eylemlerin savaş suçu olarak soruşturulmasını talep etti. Truss, yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri geri çekilmeye zorlandıkça, işgalci güçlerin Irpin ve Buça gibi kasabalardaki korkunç eylemlerinin arttığını görüyoruz. Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı ve haksız işgali sırasında masum sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yaptıkları saldırılar, savaş suçu olarak soruşturulmalı" dedi.

Truss, "Rusya'nın sinik dezenformasyon yoluyla bu vahşeti işlediğini örtbas etmesine izin vermeyeceğiz. İngiltere bunun olmamasını sağlamak için üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Truss, İngiltere'nin savaş suçlarını soruşturma yetkisine sahip birincil kurum olan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından yapılacak herhangi bir soruşturmaya tam desteği taahhüt ettiğini belirterek, 24 Mart'ta İngiltere'nin ICC'ye Rus savaş suçlarını soruşturma çabalarına yardımcı olmak için 1 milyon sterlinlik ek bir fon teklif ettiğini söyledi.

LEYEN: SAVAŞ SUÇLARININ FAİLLERİ HESAP VERECEK

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, savaş suçlularının hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Leyen, Buça'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın çekildiği bölgelerde tarif edilemez dehşet raporları karşısında dehşete düştüm. Acilen bağımsız bir soruşturmaya ihtiyaç var. Savaş suçlarının failleri hesap verecek” dedi.



