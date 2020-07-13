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  4. Son dakika Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı! Bazı askerlerin testi pozitif çıktı

Son dakika Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı! Bazı askerlerin testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Burdur'da 58'inci Piyade Alayı'nda koronavirüs testleri pozitif çıkan 33 askerin tedaviye alındığı, temaslı oldukları 221 askerin de öğrenci yurdunda karantinaya alındığı açıklandı.

Son dakika Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı! Bazı askerlerin testi pozitif çıktı

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda vatani görevini yapmakta olan askerler arasında Covid-19 vakası tespit edilmesi üzerine, testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.

Öte yandan Gölhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile pozitif vakaya rastlanan Yusufça beldesinde 4 ev karantinaya alındı.

Çavdır ilçesinin Kızıllar köyünde de pozitif vakaya rastlanması üzerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

(DHA)

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