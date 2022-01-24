Son dakika: Burkina Faso'da askeri darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore alıkonuldu

Son dakika: Afrika ülkesi Burkina Faso'da darbe girişimi... Askeri tesislerde silah seslerinin duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir grup askerin çalışma şartları nedeniyle isyan başlatması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, yeni bir emre kadar 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Öte yandan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada okulların 24-25 Ocak'ta tatil edildiği duyuruldu.

Vagadugu'daki 2 askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

