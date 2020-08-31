Son dakika! Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı

Ankara Şehir Hastanesinde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, bir tabak aşure isteğinde bulunmuştu. Bu paylaşımına Yavaş’tan cevap gecikmedi. Yavaş, “Sevgili kızım Büşra” diye hitap ettiği Büşra hemşirenin nezdinde tüm Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure yollayarak, “İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.Bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden bir kullanıcı Yavaş’ın tweetini alıntılayarak, Büşra hemşire hakkında yakışıksız ifadelerde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunan Süleyman Kaan Altınok’un gözaltına alındığını duyurdu.

EGM’nin açıklamasında “Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

