SON DAKİKA | ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında karar

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes, gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: DHA

