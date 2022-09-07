SON DAKİKA | ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında karar

Son dakika: FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes hakkında karar verildi. Gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle David Keynes'e ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes, gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.
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