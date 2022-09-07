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SON DAKİKA | ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında karar

07.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes hakkında karar verildi. Gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle David Keynes'e ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

SON DAKİKA | ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında karar

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes, gönüllü gelip bilgi vermesi gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö ByLock
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