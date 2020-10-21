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Son dakika! Can Dündar'ın itirazına ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 17:30 | Son Güncelleme

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın kaçak sayılmasına ve mal varlıklarına el konulması kararına avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz üst mahkemece reddedildi.

Can Dündar'ın avukatı Abbas Yalçın, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Ekim 2020 tarihli duruşmada müvekkilinin kaçak sayılmasına ve menkul ve gayrimenkullerine el konulmasına ilişkin karara itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi dün verdiği kararla bu itirazı reddetti. Mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "kararının usul ve yasaya uygun olduğuna" oybirliğiyle karar verdi.

7 EKİM TARİHLİ KARARLA KAÇAK SAYILMIŞTI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmadığı için 7 Ekim 2020'de CMK'nin 247/2. maddesi uyarınca Can Dündar'ın "kaçak sayılmasına, Dündar'a ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına ve bankalardaki vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararı" vermişti. Ayrıca sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacaklarının miktarı dikkate alınarak malların yönetilmesi amacıyla CMK 128. ve 6758 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca TMSF'nin kayyum olarak atanmasına da karar verilmişti. Öte yandan, 14 Ekim tarihli duruşmada Can Dündar'ın savcı esas hakkında mütalaasını açıklamıştı. Savcı, Can Dündar'ın "Siyasal ve askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından toplam 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapsini talep etmişti. (DHA)

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