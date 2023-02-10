Son dakika: Depremde can kaybı 18 bin 991'e yükseldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da duyurdu... "OHAL ile devlet yetkileri eline aldı"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman ziyaretinde deprem felaketlerindeki son bilançoyu duyurdu. Buna göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 18 bin 991'e, yaralı sayısı ise 75 bin 573'e yükseldi. Depremzedelere 10 bin TL'lik yardıma değinen Erdoğan, "Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın kira bedellerini ödeyerek konutlara yerleşmelerini sağlayacağız. Bir yıl itibarıyla vatandaşlarımız buralarda kalabilecek" açıklamasında bulundu.

"10 İLİMİZDE CİDDİ YIKIMLAR OLDU"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tarihimizin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Öncelikle 10 ilimizde ciddi yıkımlar oldu. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş, Hatay ve Adana illerini önceki gün ziyaret ettik. Dün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'teydim. Şimdi Adıyaman'dayız ve Malatya'ya hareket edeceğiz.

"CAN KAYBI 18 BİN 991'E, KURTULANLARIN SAYISI 75 BİN 573'E ULAŞTI"

Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimeler kifayetsiz. Maalesef son tespitlere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e ulaştı. Kurtulanların sayısı 75 bin 573'e ulaştı. Bölgeden 76 binin üzerinde vatandaşımız talepleri üzerine ülkemizin diğer illerine tahliye edildi. Adıyaman'da yıkılan 1944 binada 3 bin 225 vatandaşımız vefat ederken 12 bin 434 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı.

"İŞİMİZ MAALESEF ZOR OLDU"

Bu binaların hepsini 1 yıl içerisinde yetiştirmekte kararlıyız. Gerekli talimatları verdim. Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla arama kurtarma ve yardım faaliyetleriyle alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz maalesef zor oldu. Kamu görevlilerin çoğunun ya kendisinin ya da ailesinin yıkım altın kalması ve soğuk bir kış yaşıyor olmamız da engel olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen devletimizin tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik. Kamu imkanlarını burası için harekete geçirdik.

"OHAL İLE DEVLET YETKİLERİ ELİNE ALDI"

Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar, marketleri soyuyorlar. OHAL ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli olan müeyyideler uygulanacak. İstismara fırsat vermeyeceğimiz ve bu konudaki samimiyetimiz kimse tarafından sorgulanamaz.

"İSTEDİĞİMİZ HIZA ULAŞAMADIĞIMIZ BİR GERÇEK"

Şu ana kadar 94 ülkeden gelen yardım geldi. 144 binden fazla kişiyle belki de dünyanın en büyük arama-kurtarma ekibini toplamamıza rağmen maalesef kurtarma çalışmalarında istediğimiz hıza ulaşamadığımız bir gerçektir. Altında insan olan hiçbir bina bırakmama kararlılığıyla arama kurtarma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"ÇADIRDA KALMAK İSTEMEYENLERİ KİRALARINI ÖDEYEREK KONUTLARA YERLEŞTİRECEĞİZ"