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Deprem bölgesinde yağma ve hırsızlık yapanlara linç girişimi! Jandarma vatandaşların elinden zor kurtardı

10.02.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremin 5. gününde bölgeden gelen görüntüler gündem oldu. Hatay'da hırsızlık şüphelisiyle jandarma tarafından yakalanan şüphelileri vatandaşlar linç etmeye kalktı. Öte yandan telefon mağazasını yağmalarken yakalandığı iddiasıyla tutulan bir başka grup da öfkeli vatandaşlar tarafından darp edildi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu yaraları sarmaya çalışırken, bölgeden gelen yağma görüntüleri gündem yaratmaya devam ediyor. 81 ilden gönderilen yardımların depremzedelere ulaşması için yetkililer hiç durmadan çalışırken, sosyal medyaya düşen bazı görüntüler endişe yarattı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ HIRSIZLARI JANDARMA YAKALADI

Hatay'da çekildiği iddiasıyla paylaşılan bir video görüntüsünde jandarma ekiplerinin hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kişiyi yakaladı. Şüphelileri bir aracın arkasında plastik kelepçeyle gözaltına alırken, güvenli bölgeye götürdüğü sırada vatandaşlar zor anlar yaşattı.

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VATANDAŞLAR LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yakalanan hırsızlara tepki gösteren çevrede toplanan kalabalık, linç girişiminde bulundu. Trafik nedeniyle araçların ilerleyemediği bölgede, jandarma tarafından yürüyerek götürülmek zorunda kalan şüphelilere vatandaşlar, tekme ve yumruklarla saldırdı.

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Jandarma ekipleri; linç girişiminden kurtardıkları şüphelileri, güçlükle güvenli alana taşıdı.

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TELEFON MAĞAZASINI YAĞMALARKEN YAKALANDILAR

Bir başka yağma ve hırsızlık haberi de yine Hatay'dan geldi. Yıkımın en çok olduğu ilçelerden biri olan Kırıkhan'da teknoloji mağazalarını yağmaladıkları iddiasıyla yakalanan şüpheliler vatandaşlar tarafından darp edildi.

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Öfkeli kalabalık bir kenara oturttukları şüphelileri, tekme ve tokatlarla dövdü. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

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ERDOĞAN NET KONUŞTU: BAZI KENDİNİ BİLMEZLER...

Öte yandan hükümetten de yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili peş peşe çok sert açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bazı kendini bilmezler soygun yapıyorlar, iş yerlerine saldırıyorlar, marketleri soyuyorlar" diyerek 10 ilde alınan OHAL kararına dikkat çekti. Erdoğan açıklamasında "Devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda gerekli olan müeyyideler uygulanacak" diye konuştu.

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AK PARTİLİ ÇELİK: SON DERECE ACIMASIZ OLACAĞIZ

Bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik "Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz; hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve net davranacağız" ifadelerini kullandı.

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