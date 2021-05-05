Son Dakika: Çanakkale’de deprem | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bir süredir hafif sarsıntılarla sallanan Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki sarsıntılar halen devam ediyor. 5 Mayıs itibariyle Çanakkale / Bozla – Biga merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi listesinde 4.2 olarak açıklanırken, AFAD’ın listesinde 4.0 olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Sabah saatlerin Çanakkale’de gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem ise herkesi korkuttu. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





