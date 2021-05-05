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  4. Son Dakika: Çanakkale’de deprem | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son Dakika: Çanakkale’de deprem | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

05.05.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün (5 Mayıs) tarihinde, sabah saatlerinde Çanakkale’de gerçekleşen deprem, herkesi korkuttu. Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı deprem listesine göre büyüklüğü 4.2 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 13.7 olarak açıklandı. Saat 8:47 civarında ise Akdeniz Girit Adası’nda gerçekleşen 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.7 olarak açıklandı.

Son Dakika: Çanakkale’de deprem | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bir süredir hafif sarsıntılarla sallanan Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki sarsıntılar halen devam ediyor. 5 Mayıs itibariyle Çanakkale / Bozla – Biga merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi listesinde 4.2 olarak açıklanırken, AFAD’ın listesinde 4.0 olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Sabah saatlerin Çanakkale’de gerçekleşen 4 büyüklüğündeki deprem ise herkesi korkuttu. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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