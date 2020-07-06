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  4. Son dakika! Çanakkale'de orman yangını! Köy boşaltıldı

Son dakika! Çanakkale'de orman yangını! Köy boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki orman yangını sebebiyle yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Yalova köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi. Orman yangınına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz, 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada." açıklamasını yaptı.

Son dakika! Çanakkale'de orman yangını! Köy boşaltıldı

Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazözü ve dozerleri bölgede söndürme çalışmasına katılıyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2.Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Eceabat ve Gelibolu kaymakamları bölgede inceleme yaptılar.

KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Tehdit sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken, tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN

Orman yangınına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz , 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada." açıklamasını yaptı.


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