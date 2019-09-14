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Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 09:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, 3 dakika arayla meydana gelen depremlerin büyüklüklerini 4.7 ve 4.8 olarak duyurdu. Kısa süreli panik yaratan deprem Ankara ve çevre illerde de hissedildi.

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

AFAD-SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ- SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
chp geldi depremler geldi. Hiç konyada deprem oluyo mu hayır ama chp nerde deprem orda
Geçmiş olsun.
yerin 5 km derinliğinde 4.9
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