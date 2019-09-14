Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

AFAD-SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ- SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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