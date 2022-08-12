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  4. SON DAKİKA: Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

SON DAKİKA: Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

12.08.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda 'müjde' göndermesi yapmıştı. Sağlık çalışanları hakkındaki düzenlemenin detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ardından bazı hekimler 10 bin TL bazıları 7.500 TL bazıları da 5.000 TL ek ödeme alacak! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemelerin nasıl dağıtılacağı merak konusu oldu! Son dakika bilgisine göre yapılan düzenlemeyle birlikte uzman hekim ve üstündeki kişiler 10 bin TL maaş farkı alacak. SAĞLIK - SEN Genel Başkanı Semih Durmuş, ilave ücretlerin yansımasını NTV ekranlarında değerlendirdi. İşte Durmuş'un o açıklamaları;

UZMAN VE ÜZERİNE 10 BİN TL

"Uzman Hekim ve üzerine yapılmış olan ek ödeme düzenlemesi 10 bin TL civarında bir rakam. Aynı düzenlemeyle Asistan Hekim için 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücret olacak. Pratisyen Hekim için ise bu düzenlemeyle 5 bin liraya yakın bir ek ödeme söz konusu olacak. Diş Hekimi için de aynı düzenleme geçerli olacak.

MİNİMUM 400 TL OLACAK

Düzünlemeyle hemşire ve diğer sağlık memurları ise 850 lira gibi bir ek ödemeye sahip olacak. Teknikerler ise 500-600 lira civarında bir ek ödemeye sahip olacak. Bu da vergi dilimlerine göre değişiklik gösterebilecek. Minimum ek ödeme rakamı 400 liradan başlıyor olacak.

TEŞVİK ÖDEMESİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Teşvik ödemesi için çalışılan ilin ve hastanenin durumuna göre kriterler belirlenecek. Her kademe için oranlar yönergelerle belirlenecek. Burada da ücretler 350 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar miktarlarda değişecek."

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ek ödeme sağlık çalışanları sağlık çalışanı
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