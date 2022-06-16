SON DAKİKA | Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim! Prof. Dr. Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi

Son dakika: Prof. Dr. Ersan Şen, TV100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programında gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında çarpıcı ifadeler kullanan Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığından, seçimlere, akaryakıt fiyatlarından ÖTV'ye kadar pek çok konuya değindi. İşte Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklamalarından detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARI VE ÖTV

ÖTV ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Şen, "Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum; benzin, mazotta KDV'yi kaldıramazsınız, Allah aşkına ÖTV'yi kaldırın, yarın kaldırın. ÖTV bu ülke topraklarına 99 depremiyle gelmiş, önce geçici, sonra kalıcı bir vergi. Ne olduğu belli değil. Özel Tüketim Vergisi'ni kaldırın, milleti rahatlatın." şeklinde konuştu.

Programda akaryakıt fiyatlarıyla alakalı da konuşan Şen dikkat çeken bir çıkış yaparak "30 liraya mazot, benzin olmaz, olamaz. Olamaz böyle bir şey. Aklımı yitireceğim. Yüzde 400'lük artış olabilir mi bir senede?" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Seçimlerle ilgili konuşan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Şen, "Bu seçimi bu defa kaybedersen bunun hesabını veremezsin ve rezil olursun, yerle yeksan olursun, tarihten silinirsin. Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki yükümlülük böyle bir yükümlülük." ifadelerini kullandı.

Öte yandan "Bu, Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce kayıplarına asla benzemeyecek." dedi.



