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Son dakika | Canlı yayında TSK hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu için harekete geçildi

09.09.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında dün akşam katıldığı canlı yayın programında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Son dakika | Canlı yayında TSK hakkındaki sözleri tepki çekmişti! CHP'li Sezgin Tanrıkulu için harekete geçildi

Son dakika haberi: Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun canlı yayında TSK'ya yönelik sözleri tepki topladı. O sözler sonrası Tanrıkulu için harekete geçildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde bir TV kanalında yayınlanan programın canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma başlatılmıştır".

NE DEMİŞTİ?

Sezgin Tanrıkulu dün akşam katıldığı tv100 canlı yayınında "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" ifadelerini kullanmıştı.

Sezgin Tanrıkulu’dan canlı yayında TSK’ya yönelik tepki çeken sözler! Sezgin Tanrıkulu’dan canlı yayında TSK’ya yönelik tepki çeken sözler!

(DHA)

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