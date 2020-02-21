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Son dakika: Ceren Damar davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 15:52 | Son Güncelleme

Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

Son dakika: Ceren Damar davasında karar

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan İsmail Hikmet'in, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanık Hikmet'e, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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CEZADA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Sanığa 'ruhsatsız silah bulundurmak ve silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verilirken, cezada takdir indirimi uygulanmadı.

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