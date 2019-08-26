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Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında yapılan toplantıda, İlçe Başkanı Ali Aslan’a tabanca ile tek el ateş edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

Olay, Malatya'nın Akçadağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın katılımı ile CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen divan toplantısında konuşma yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a, partili olduğu öğrenilen C.S. tarafından tabanca ile tek el ateş edildi.

YARALANAN OLMADI

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, C.S. partililer tarafından etkisiz hale getirildi. Parti binasında oluşan kargaşadan yararlanan C.S. olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin C.S.’yi yakalamak için başlattığı çalışma sürerken, konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Partimizin genişletilmiş divan toplantısını Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba’nın katılımları gerçekleştirdiğimiz esnada partili bir arkadaşımız ayağa kalkarak direkt şahsımı hedef alıp tabanca ile tek el ateş açtı. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı çok şükür. Emniyetimiz konuyu takip ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
CHP Aladağ silahlı saldırı

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