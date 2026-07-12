Son dakika çıkan planlarda kıyafet krizini çözecek hızlı kırışıklık açma tüyoları

Fön makinesi ile kurutun.



Saç düzleştiricinin tam olarak giremediği o geniş kumaş alanları için fön makinesini devreye sokmalısın. Kıyafetini elinle su serpiştirerek hafifçe nemlendirdikten sonra, fön makinesini yüksek ısıya getirip kumaşa birkaç santim uzaktan tutmalısın. Bir yandan makineyi gezdirip bir yandan da kumaşı elinle aşağı doğru gerdirdiğinde, sıcak hava dalgası buruşuklukları saniyeler içinde açacak.

Güneşin ısı gücünden yararlanın.



Eğer dışarı çıkmana daha yarım saat varsa ve hava güneşliyse, doğanın enerjisini hızlı bir ütüye dönüştürebilirsin. Kırışık kıyafetini hafifçe nemlendirdikten sonra doğrudan güneş ışığı alan bir pencere önüne veya balkona askıyla asmalısın.

Ev yapımı sprey hazırlayın.



Dışarıda satılan pahalı kırışıklık giderici spreylere tonlarca para dökmene hiç gerek yoktur. Boş bir sprey şişesine bir bardak su, bir tatlı kaşığı saç kremi ve bir tatlı kaşığı beyaz sirke ekleyip iyice çalkalaman yeterlidir. Bu karışımı askıdaki kıyafetine uzaktan hafifçe püskürtüp elinle kumaşı yukarıdan aşağıya doğru gerdiğinde kırışıklıklar hemen yok olur.

Sıcak kalorifer peteğine serin.



Eğer mevsim kışsa ve evdeki kaloriferler yanıyorsa, peteklerin o sabit ısı gücünü kullanabilirsin. Kırışık kıyafetini hafifçe nemlendirdikten sonra sıcak peteğin üzerine düzgünce yaymalı ve kat yerlerini elinle iyice düzeltmelisin.

Saç spreyi ile sabitleyin.

Özellikle ince, pamuklu t-shirtlerde veya gömleklerin uç kısımlarında ani beliren buruşukluklar için saç spreyini hızlı bir düzleştirici olarak kullanmalısın. Kıyafetini askıya asıp kırışık bölgeyi elinle aşağı doğru iyice gerdirdikten sonra, saç spreyini yaklaşık 30 santim uzaktan hafifçe sıkmalısın.

Kurutma makinesine buz atın.

Eğer evde kurutma makinen varsa ve evden çıkmana daha bir 10-15 dakika süre bulabiliyorsan, bu hile tam bir büyücülük okulu taktiğidir. Kırışık kıyafetini kurutma makinesine atıp yanına da 2-3 adet buz küpü fırlatarak makineyi yüksek ısıda 10 dakika çalıştırmalısın.

Yumuşatıcı kullanın.

Sizi son dakika ütü derdinden kurtaracak en temel püf noktalarından biri de makinenizin yumuşatıcı gözüne yıkadığınız çamaşırlara uygun seçtiğiniz bir yumuşatıcıyı eklemektir. Yumuşatıcılar, yıkama esnasında kumaş liflerinin birbirine sertçe dolanmasını engeller ve giysilerin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu sayede çamaşırlarınız makineden çok daha az buruşuk çıkar.