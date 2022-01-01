Son dakika: Çocukları partiye ait araçta uyuşturucuyla yakalanmıştı! CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti

Son dakika gelişmesine göre, CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, kamuoyuna da yansıyan olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Aşık açıklamasında, il başkanlığına ait minibüsü, parti binasının yakınlarında park yeri olmadığı için kendi evlerinin önüne park ettiklerini belirtti. Olayın yaşandığı gün, iki oğlunun minibüsün anahtarını kendinden izinsiz alıp yaşanan çirkin olaya sebebiyet verdiklerini belirtti.

Mehmet Aşık, şu ifadeleri kullandı:

"OLAYIN SORUMLULUĞUNU ALARAK İSTİFA EDİYORUM"

"Çocuklarım, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Bu olayın sorumluluğunu alarak siyasi ahlakım, ilkeli duruşum ve en ufak bir hatayı kabul edemeyeceğimden, makamdan güç alarak siyaset yapan bir kişi değil tam tersine bulunduğum makamın sorumluluğunu taşıyan bir yönetici olarak CHP İl Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2021 Cuma gününden itibaren istifa etmiş bulunuyorum.

"PARTİMİN BİR NEFERİ OLARAK ÇALIŞMALARA KATILACAĞIM"

Bugüne kadar birlikte çalıştığım benden desteğini esirgemeyen il yönetim kurulu üyelerine, ilçe başkanları ve yöneticilerine, disiplin kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kollarına, İl Genel Meclis, Belediye Meclis Üyelerine, yol arkadaşlarıma, partililerimize, yerel basın dürüst ve namuslu temsilcilerimize ve Osmaniyeli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi partimin bir neferi olarak çalışmalarına katılacağım."

POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUKLARI ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKMIŞTI

30 Aralık günü polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan CHP Osmaniye İl Başkanlığına kayıtlı minibüste sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, araçta bulunan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Ç.A. ve kardeşi M.T.A, gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)



