SON DAKİKA | Sosyal medyadaki o hesaplar hakkında harekete geçildi! Paylaşımlar sonrası harekete geçildi, aralarında Batuhan Çolak da var

Son dakika: Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇLAMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

13 İLDE 27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BATUHAN ÇOLAK DA GÖZALTINDA

Öte yandan operasyon kapsamında çok sayıda haber sayfasının sahibi ve editörü gözaltına alındığı öğrenildi. Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Aykırı'dan yapılan açıklamada "Sabah saatlerinde gözaltına alınan Genel yayın yönetmenimiz Batuhan Çolak, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Emniyete götürülüyor. Gözaltına alınma sebebi ile ilgili avukatları henüz bir açıklama yapmadı." ifadelerine yer verildi.





