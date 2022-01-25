Son dakika! Çok sayıda ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin

Son dakika haberi! Yoğun kar yağış tüm yurdu etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde engelli ve hamile kamu görevlilerinin izinli sayılacağı bildirildi. İşte tüm detaylar...

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelinin, 26-27 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağını kaydetti.

TOKAT

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Zile ve Turhal ilçelerinde de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak, 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde (3 gün) kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacaktır." ifadelerini kullandı.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 3 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Ümit, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta 3 gün süreyle idari izinli sayılacağını kaydetti.

KAYSERİ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hamile ve engelli çalışanların Çarşamba günü izinli sayılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Günaydın, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda 26 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.



