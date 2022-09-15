SON DAKİKA | Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji uyardı: yaz aylarını aratacak, 41 dereceye kadar çıkacak

Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son dakika tahminleri geldi. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, yurt genelinde yarından itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olması beklenirken, Cumartesi günü Türkiye'nin en sıcak şehrinin 41 derece ile Kocaeli'nin olması tahmin ediliyor. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor. Peki 15 Eylül bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri ve tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak. Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
İstanbul'da bugün güneşli bir hava beklenirken öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 26 dereceyi görecek. Rüzgarın da hafiflemesiyle sıcaklıklar da artış görülecek.
Cumartesi günü Türkiye'nin en sıcak şehrinin 41 derece ile Kocaeli'nin olması tahmin ediliyor. Kocaeli'yi, 38 derece ile Sakarya, Balıkesir, Düzce, Bartın takipte... Yazla böyle vedalaşıyoruz.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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