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SON DAKİKA | Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji uyardı: yaz aylarını aratacak, 41 dereceye kadar çıkacak

15.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çöl sıcakları geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde 16 Eylül Perşembe yarından itibaren sıcaklık artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü ise çöl sıcaklıkları etkili olacak. Bazı illerde sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İşte yaz aylarını bile aratacak çöl sıcaklıklarıyla ilgili son gelişmeler ve 15 Eylül bugün il il hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA | Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji uyardı: yaz aylarını aratacak, 41 dereceye kadar çıkacak

Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son dakika tahminleri geldi. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, yurt genelinde yarından itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olması beklenirken, Cumartesi günü Türkiye'nin en sıcak şehrinin 41 derece ile Kocaeli'nin olması tahmin ediliyor. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor. Peki 15 Eylül bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri ve tüm detaylar...

SON DAKİKA | ÇÖL SICAKLARI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak. Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün güneşli bir hava beklenirken öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 26 dereceyi görecek. Rüzgarın da hafiflemesiyle sıcaklıklar da artış görülecek.

METEOROLOJİDEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Cumartesi günü Türkiye'nin en sıcak şehrinin 41 derece ile Kocaeli'nin olması tahmin ediliyor. Kocaeli'yi, 38 derece ile Sakarya, Balıkesir, Düzce, Bartın takipte... Yazla böyle vedalaşıyoruz.

15 EYLÜL BUGÜN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık


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hava durumu meteoroloji son dakika haberi
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