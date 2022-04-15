HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor! 15-18 Nisan arası etkili olacak

SON DAKİKA | Çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor! 15-18 Nisan arası etkili olacak

15.04.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Nisan ayının ortasında hava durumuyla ilgili uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin özellikle pazar günü için yapmış olduğu sağanak yağış uyarısının ardından yeni bir açıklama da Avrupa Uzay Ajansı'ndan geldi. Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı, çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı.

SON DAKİKA | Çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor! 15-18 Nisan arası etkili olacak

Son dakika: Yeni bir çöl tozu fırtınası Türkiye'ye geliyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'nda Sahra Tozu fırtınası bekleniyor. Çöl tozu fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE 4 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

15 - 18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek. Sahra Tozu fırtınasının Türkiye'nin güneyinde de etkili olması bekleniyor.

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!

Geçtiğimiz haftalarda fırtına ve toz taşınımı 5 ili etkisi altına almıştı. Sahra Çölü’nden Türkiye’ye yola çıkan dev toz bulutunun beklenen yağmurla birlikte tekrardan araçların üzerinde çamur olabileceği uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji Pazar günü yurdun batı kesimini etkisine alacak olan yağışların İstanbul dahil birçok kenti olumsuz etkileyeceği açıkladı. Çarşamba gününe kadar sağanak ve yağışlı havaların devam etmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 18

İstanbul: Az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu 15

Trabzon: Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu 21

İŞTE HAVA DURUMU RAPORU

DASDAD

Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Trafik sigortası primleri için yeni düzenleme! Tarih verildiMilyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Trafik sigortası primleri için yeni düzenleme! Tarih verildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne ve kızına metroda dehşeti yaşatmıştı! Kendini bakın nasıl savunduAnne ve kızına metroda dehşeti yaşatmıştı! Kendini bakın nasıl savundu
Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...Karamollaoğlu, "İlk kez söylüyorum" diyerek açıkladı! İttifak...
Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldıHalsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası!

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

İmamoğlu'na hodri meydan! 'Hangi kanalda istiyorsan hazırız'

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

Halsizlik şikayetiyle gitti, 5 saat ameliyat masasında kaldı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

“Çirkinsin” dediler! Bikinili paylaşımıyla cevap verdi

“Çirkinsin” dediler! Bikinili paylaşımıyla cevap verdi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.