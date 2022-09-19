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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de açıkladı! '4 milyon sığınmacının evlatlarının eğitimini karşılıyoruz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de açıkladı! '4 milyon sığınmacının evlatlarının eğitimini karşılıyoruz'

19.09.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "4 milyon sığınmacının evlatlarını kendi evlatlarımızdan ayırmıyor, eğitimlerini karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de açıkladı! '4 milyon sığınmacının evlatlarının eğitimini karşılıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. 4 milyon sığınmacının çocuklarının eğitimlerini karşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öğrencilerimizin gelişim aşamasında eksikliklerini gidermek için çeşitli tedbirleri hayata geçiriyoruz.

Uluslararası mesleki ve yeterlilik kurumlarını hayata geçirdik. Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımızla sanayi bölgelerimiz arasında yakın ilişkiler kuruyoruz.

4 milyon sığınmacının evlatlarını kendi evlatlarımızdan ayırmıyor, eğitimlerini karşılıyoruz.

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