Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de açıkladı! '4 milyon sığınmacının evlatlarının eğitimini karşılıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. 4 milyon sığınmacının çocuklarının eğitimlerini karşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi evlatlarımızdan ayırmıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öğrencilerimizin gelişim aşamasında eksikliklerini gidermek için çeşitli tedbirleri hayata geçiriyoruz.

Uluslararası mesleki ve yeterlilik kurumlarını hayata geçirdik. Üreterek öğrenme yaklaşımıyla mesleki eğitim kurumlarımızla sanayi bölgelerimiz arasında yakın ilişkiler kuruyoruz.

4 milyon sığınmacının evlatlarını kendi evlatlarımızdan ayırmıyor, eğitimlerini karşılıyoruz.

