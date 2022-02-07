Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu birçok siyasi isim geçmiş olsun mesajı yayımlanmıştı. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdullah Gül'e teşekkür ederek, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

