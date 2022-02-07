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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

07.02.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu birçok siyasi isim geçmiş olsun mesajı yayımlanmıştı. Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdullah Gül'e teşekkür ederek, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan
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