Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'deki orman yangınının yayılması durduruldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

"YANGININ YAYILMASI DURDURULDU"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Çanakkale'deki orman yangını) 1500 hektarlık alan etkilendi. Yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların yüzde 90'ından fazlası maalesef insan kaynaklı oluyor. Hava sıcaklarının arttığı bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumda ellerini ovuşturanları milletime ve size emanet ediyorum.

"BİNLERCE KONUT VE İŞ YERİNİN TEMELİNİ ATIYORUZ"

Depremde toprağa verdiğimiz 50 bini aşkın canımızın acısını unutmadık, unutmayacağız. Devletimiz milletimiz ile sırt sırta vererek canla başla çalışıyor. Yaraları sarma irademiz güçlüdür. Asrın felaketi karşısında ne 6 Şubat'ta ne de o günden bu yana geçen sürede asla umutsuzluğa kapılmadık. Seçimlerden zaferle çıkıp, hükümetimizi kurduktan sonra ise çalışmalarımızı hızlandırdık. 6 Kabine toplantımız tamamında ekonomi ile birlikte ana gündemimiz deprem bölgesiydi. Meydanlarda neyi taahhüt ettiysek yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. 15 Ağustos itibariyle çadırlarda kalan hak sahibi kardeşlerimizin konteynerlere yerleşmesini sağladık. Sadece AFAD vasıtasıyla deprem bölgesine 79 milyar liranın üzerinde kaynak aktardık.

Şehirlerimizin dört bir yanında daha önce temelini attığımız deprem konutları hızla yükseliyor. Binlerce konut ve iş yerinin temelini atıyoruz. Önceki hafta Kahramanmaraş'ta 9 bin 74 konut ile 231 işyerinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bugün de Adıyaman'ın inşa ve ihyasına katkı sunuyoruz. 6 Şubatta en fazla zarar gören illerimizden biri de Adıyaman'dı. 2'nci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Bu deprem Adıyaman genelinde çok ciddi bir yıkıma yol açtı. Adıyaman'ın ulaşım alt yapısı ile ilgili ihtiyaçlarını da gidiyoruz. 8 Karayolu projemizde çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman'da 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi olmak üzere 64 bin 811 konutun inşasını planladık. 26 bin 238 konut, 6 bin 290 köy evi ve 848 ahır olmak üzere toplam 33 bin 336 bağımsız bölümün inşası sürüyor. Yerinde dönüşüm projemiz kapsamında farklı mahalle ve ilçelerimizde 14 binanın temelini bugün atıyoruz. Konutlarımız deprem yönetmeliğine uygun, güvenli, sıfır atık uyumlu ve iklim dostu olarak inşa edilecek. 6 Şubat'ta asrın afetini yaşayan vatandaşlarımız inşallah yeni evlerinde hiçbir endişe duymadan gönül huzuru ile oturacak.

