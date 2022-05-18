SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Başaramayacaksınız

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinin bir final değil yeni bir başlangıç olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan " 2023 seçimleri de büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin kilit taşı olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye'nin kapsamlı ve iddialı vizyona, hedefe, programa, projeye sahip tek partisi AK Parti, tek siyasi birliği Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edecek, ülkemize hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz dev projelerden biri de Rize-Artvin Havalalimanı... Azerbaycan lideri İlham Aliyev'e ve Cumhur İttifakımızı oluşturan genel başkanlara tek tek teşekkür ediyorum.

"2023 SEÇİMLERİ BİR FİNAL DEĞİL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarının gayesi 2023'ü inşallah Cumhuriyet'in zirvesi değil, daha büyük atılımlar için yeni bir başlangıç haline dönüştürmektir. 2023 bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır.

"TÜRKİYE HEDEFİMİZİN KİLİT TAŞI OLACAKTIR"

İktidara geldiğimiz 2002 Kasım seçimleri istikrar ve güven arayan Türkiye'nin ilk ayak sesiydi. 2007 Temmuz seçimleri demokrasi ve özgürlük haykırışıydı. 2011 Haziran seçimleri ülkemize çağ atlatma müjdemizin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Darbecilere ve onları maşa olarak kullananlara cevabımızı 2018 Haziran seçimleriyle verdik. 2023 seçimleri de büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin kilit taşı olacaktır.

"SİNSİ TİPİLERİN..."

Tabii bu tablo bizim kadar ülkemiz ve bölgemiz üzerine hesapları olanların da dikkatini çekmektedir. Bu güçler kendilerine içeride iş insanı, medya mensubu, siyasetçi kılıklı aktörler bulabilmektedir. Bölgede en çok sorun yaşadığımız ülkelerden biri Türkiye'de iktidarı değiştirmek için beraber çalıştıkları çevreler olduğunu söylemişti. Bunlar eskiden ülkemizde başka çevrelerle de çalışıyordu. Biz bunların çalıştığı darbecilerin, terör örgütlerinin, sinsi tiplerin tepesine binip hareket alanlarını sınırladıkça alternatifleri azaldı.

Bunların milletin irfanını, ferasetini, inancını kimi zaman tek parti zulmüyle kimi zaman dipçik zoruyla kimi zaman algı operasyonlarıyla yenebileceklerini sanan zavallılardır. 2023'te bunların yüzlerindeki maskeleri düşürerek defterlerini dürecek ve hepsini de siyaset arşivinin tozlu raflarına havale edeceğiz.

CANAN KAFTANCIOĞLU'YLA İLGİLİ YARGI KARARI

CHP ve şurekası öyle zırva iddialarla karşımıza çıkıyorlar ki muhatap alıp cevap vermeyi zûl addediyoruz. Buna rağmen bazı hususları açıklamamız gerekiyor. CHP İstanbul İl Başkanını mahkumiyet kararlarının bazılarının Yargıtay tarafından onanmasının ardından bize yönelik bir hakaret, iftira dalgası başlattılar. Yargı kararları eleştirilebilir ama bu eleştirinin yargı mensuplarının ve ülkeyi yönetenlerin kişilik haklarına saldıracak ölçüye varması hukukun konusudur.

KILIÇDAROĞLU'NA SADAT TEPKİSİ

Hakikatle, akılla, mantıkla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkardılar. Daha önce de bu şirketle ilgili kimi siyasetçilerin beyanlarına dayalı olarak medyada yalan haberler çıkmıştı. 2018'de halen CHP ittifakı içinde yer alan bir siyasi partinin genel başkanı hanımefendinin söylediği bir haberin yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de CHP'nin başındaki zat SADAT'ın önüne gidip benzer zırvaları tekrarlamıştır. Bu çıkışının suflesinin nereden geldiğini, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz. Cevaben diyorum ki başaramayacaksınız.

SADAT'ın yöneticileriyle, kendileriyle yakından, uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal, ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık. Bu yalanların da yine tutmayacak. Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz çelmelerle neticeye ulaştıramadığınız işi bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz.

ATATARÜK HAVALİMANI'NIN 'MİLLET BAHÇESİ'NE DÖNÜŞÜMÜ

Karşımızdaki habis zihniyet boş durmuyor. SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz millet bahçesine binbir yalan, iftirayla saldırmaya başladılar.

Cumhuriyet döneminde, 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin demokrasimize yaptıkları ihaneti gizlemek için kullandıkları araç hep Atatürk maskesi olmuştur.

"DERTLERİ ATATÜRK'ÜN İSMİNE SAHİP ÇIKMAK DEĞİL..."

Atatürk ismi üzerinden fırtınalar kopartanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez. Çünkü bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten hassasiyetleri olsa, havalimanından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı.

Böyle bir samimiyetleri olsaydı PKK güdümündeki partiyi siyasi ortakları yapanlardan hesap sorarlardı.

Böyle bir hassasiyetleri olsaydı kendi ülkelerini yabancılara şikayet eden genel başkanlarından, şehrine ihanet eden belediye başkanlarından hesap sorarlardı.

Türkiye'nin havayolu ulaşımındaki ve ticaretindeki hedeflerini karşılamada yetersiz kalan Atatürk Havalimanı'nın faaliyetlerine devamı sürdürülemez hale gelmişti. Biz de yeni bir havalimanı inşa ederek bu sorunun çözümü yoluna gittik.

Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan inşa edilmekle kalmamış, milletin cebine para aktaran bir kaynak haline gelmiştir.

Bu zat geçmişte Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesini öyle sahiplenmişti ki bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia etmişti. Bay Kemal, bizim o kadar boş vaktimiz yok. İşimiz gücümüz yok, bay Kemal'i dinleyeceğiz. Sen git işine bak.

Buranın yabancılara satılacağı yalanıyla milleti galeyana getirmeye çalışıyor. Diğer taraftan, burada konutlar yapılacakmış, yalana bak. Bunlar için Alman'ı

İngiliz'i', Fransız'ı, Yunan'ı değil, sadece Arap'ı, Orta Afrikalı'sı yabancıdır.

Ayrıntılar geliyor...



