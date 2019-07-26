Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında AK Parti teşkilatlarına talimat veren Erdoğan şunları söyledi:

4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yıllık tecrübesi ile bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız.

Bu makamlar kimsenin tapulu malı değildir. AK Parti'de gözünü açan bir nesil siyasette yetişti. Unutmayınız, dünyamız ilk insandan beri toprak ve ateş kültürü arasındaki kavgaya şahitlik eder. Rabbine baş kaldıran iblisin yaratıldığı ateş kibirdir. Bizim medeniyetimiz hep toprak karakteri üzerinde yeşermiştir. AK Parti'nin siyaset ve insan mayası budur. Maya sağlam olunca ortaya çıkan kadro da inançlı, verimli, kaliteli olur.

Bu parti önümüzdeki çeyrek, yarım asırda da ülkemize ve milletimize inşallah hizmet edecektir.

TEŞKİLATLARA FLAŞ TALİMAT

AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti unutmayın, Türkiye'nin partisidir. Buradan tüm teşkilat yöneticilerimize, özellikle il, ilçe başkanlarımıza hatırlatmak istiyorum. Şehirlerinize döner dönmez 2001'den bu yana partimizde görev alan her kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, irtibatı asla kesmemenizi talep ediyorum.



