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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj! 'Türkiye'yi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj! 'Türkiye'yi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz'

31.08.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Avrupa Birliği'nin bizimle ne demokratik, ne ekonomik standartları mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken, Türkiye'yi dışarda bırakmasının sebebini de çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj! 'Türkiye'yi dışarda bırakmasının sebebini çok iyi biliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili de kritik ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu evlatlarımızı yetiştirerek ordularımızın saflarına katılmayı sağlayan ailelerine de şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Harp okullarımızın eğitim süresini 5 yıla çıkararak ve kalitesini artırarak nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz.

Bugün mezun olan teğmenlerimizin katılımıyla safları daha güçlenecek kahraman ordumuzdan yakında yeni zaferlerin müjdelerini alacağız.

Sadece teröristlerle değil, onları üzerimize salanlarla da mücadele ettik.

Ege'de her fırsatta tacizleriyle huzursuzluk çıkaranların maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğimizi biliyoruz. Neredeyse 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nin bizimle ne demokratik, ne ekonomik standartları mukayese edilemeyecek ülkeleri üye yaparken, Türkiye'yi dışarda bırakmasının sebebini de çok iyi biliyoruz.

İHA'larımızla, SİHA'larımızla, Akıncılarımızla varız. Bütün bu silahlarımızla dünyada bize düşman olanların korkulu rüyasıyız.

Artık ekonomisi küçük oyunlarla prangaya alınan bir ülke değiliz. Onlar tarih oldu. Çünkü Türkiye atılımları sayesinde siyasi ve ekonomik olarak özgürleşmiş, kendi hedeflerine kararlılıkla yürüyen bir ülkedir.

Cumhuriyetimizin 100. yılını tarihi bir sıçrama zemini haline dönüştürerek büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte yükselteceğiz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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