SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Çanakkale'de bölünmüş yol standardına yükseltilen Gelibolu - Eceabat yolunun 32 kilometrelik kısmı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ekonomiden doğal afetlere, yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz.
Türkiye Yüzyılı vizyonunu üzerine inşa ettiğimiz temelin en sağlam taşlarından biri de Çanakkale'de kazandığımız zafer.
Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır.
Geçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın Çanakkale zaferini kazandığımız yerleri mutlaka görmeleri gerektiğine inanıyorum.
Kale'nin restorasyonunda emeği geçenleri tekrar kutluyorum.
1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu başta olmak üzere şehrimizi ve bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz. Sadece Çanakkale Köprüsü bölge için bir destandır.