HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar

18.03.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de! Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu - Eceabat Yolu açılışında konuşuyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Çanakkale'de bölünmüş yol standardına yükseltilen Gelibolu - Eceabat yolunun 32 kilometrelik kısmı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız.

e2

  • Ekonomiden doğal afetlere, yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz.

  • Türkiye Yüzyılı vizyonunu üzerine inşa ettiğimiz temelin en sağlam taşlarından biri de Çanakkale'de kazandığımız zafer.

  • Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır.

  • Geçmişini bilmeyenin geleceği kuramayacağı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın Çanakkale zaferini kazandığımız yerleri mutlaka görmeleri gerektiğine inanıyorum.

  • Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz.

e1

  • Kale'nin restorasyonunda emeği geçenleri tekrar kutluyorum.

  • 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu başta olmak üzere şehrimizi ve bölgeyi geleceğe hazırlıyoruz. Sadece Çanakkale Köprüsü bölge için bir destandır.

  • 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara bölgemizi çepeçevre saran otoyol ağını birleştirdik. (1915 Çanakkale Köprüsü) Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz bu köprümüzü, bir yılda 2 milyona yakın araç kullandı.

2 (5)

  • Bu yol ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek tarihi alana giden ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahhur ve rihenlerle anma düzenledilerBahhur ve rihenlerle anma düzenlediler
Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!Mansur Yavaş neden aday olmadığını anlattı!
Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay!Türkiye'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika

En Çok Okunan Haberler

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması

'Tehdit mesajları alıyorum' AK Partili Özlem Zengin'den '6284' açıklaması

Var Mısın Yok Musun'un Mevlüt'ü son haliyle şaşırttı!

Var Mısın Yok Musun'un Mevlüt'ü son haliyle şaşırttı!

EYT’liler için bankalar yarışa başladı!

EYT’liler için bankalar yarışa başladı!

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.