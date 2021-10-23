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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Hiç heveslenmeyin

23.10.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 46 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Hiç heveslenmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 46 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu yatırımlara büyük ve güçlü yeni Türkiye yolunda atılmış adımlar olarak bakıyoruz. HAİER’in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bu tesis tam kapasite ile çalıştığında yılda 1.5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar devam ediyor. Burası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak ve inşallah haziran ayında faaliyete geçecek. Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak görmüş olduğum bu yatırım için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir.

Bugün 52 farklı tesisin daha açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Burada 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak. Sanayicimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı tesisler sayesinde ülkemiz yoluna dolu dizgin devam ediyor. BU vesile ile yatırıma devam eden babayiğit müteşebbüslerine teşekkür ediyorum.

Eskişehir’e yaptığımız yatırım 30 milyar lirayı aştı. Buradan sanayicimize bir müjde vermeyi özellikle arzuluyorum. Sivrihisar OSB’yi bu yıl sonu itibarıyla tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz.

Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan
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