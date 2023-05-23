Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı! 'Sözümüze sadık kalacağız'

Son dakika: Seçimin ikinci tura kalmasının ardından siyasiler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta halka seslendi. Ekonomide yaşanan sıkıntıları çözeceklerini dile getiren Erdoğan, "İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kalacağız." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rakamı istedim. Şu anda alanda yol boyu olanlarla beraber 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Bugün bir başkasınız. Biliyorum ki pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Biz sizinle pazara değil, mezara gidiyoruz. Buradan sizlerin aracılığıyla ilçeleri ve köyleriyle tüm Sivas'ı selamlıyorum.

'BÖLGEMİZDE DÜNYA ÇAPINDA ÖNEME SAHİP SOLUK BORUSU AÇACAĞIZ'

Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün Yüksek Hızlı Trenin konforunu yaşıyor. Yaparsa AK Parti yapar. Laf ola beri gele yok. İcraat var. Bay Kemal bu işler lafla olmuyor. İcraat gerektiriyor. Erzincanlı ve Tokatlı vatandaşlarımız da hızlı trenin faydasını görecek. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Yerköy istasyonumuzdan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Bu hattı Erzincan, Erzurum, Kars'a kadar uzatacağız. İnşallah oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız. Demir ipek yolu olarak ifade edilen bu hatla bölgemizde dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil; Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, Türkiye'yi doğu batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak, Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım, altyapımızı da geliştireceğiz. İnşallah bunu da sırf birilerine şirin gözükmek için Karabağ'ı yok ayan CHP Genel Başkanına rağmen başaracağız.

SİNAN OĞAN'IN CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEMESİ

Dün Türk Cumhuriyetleriyle iş birliğinin geliştirilmesini savunan Sinan Oğan Bey'in, ikinci turda şahsımızı desteklemesi bunun son örneğidir. Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Sivaslı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi ile zaten beraberiz. Cumhur İttifakındaki ortaklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılının inşasını beraber sürdüreceğiz. Bugün bize gerçekten farklı bir gurur yaşattınız. Yalnız olmadığımızı, bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyeceğimizi bize gösterdiniz. Rabbim muhabbetimizi daim eylesin. Allah bizi Sivas'tan, Sivas'ı da bizden ayırmasın.

14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha kendine yakışanı yaptı. Milletvekilliğinde yüzde 72 oy oranıyla tercihinin Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı seçiminde de yüzde 70'e yakın oranla Sivaslı kardeşlerimiz bize büyük bir teveccüh gösterdi. Her birinize teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin, sandığa giderek demokrasimizin gücüne güç katan tüm Sivaslılara şükranlarımı sunuyorum. Gönlümüz elbette tüm seçmenlerin güvenine mahzar olmayı ister. Farklı tercihi olan vatandaşlarımıza da asla Bay Bay Kemal gibi hor bakmayız. Sırf istedikleri sonuç sandıktan çıkmadığı için 'milletin karnı Togg'muş' diye manşet atmak ne basın özgürlüğüne, ne insanlığa yakışır. Bir zamanlar Devrim otomobili vardı. Biz devrin otomobilini 60 sene sonra yaptık.

'SİYASİ ÜSLUPLARINI HER GÜN DAHA DA ÇİRKİNLEŞTİRDİLER'

Bu depremzedelerimize yönelik hakaretleri biz dibin dibi olarak görüyoruz. Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. Yaralı bir gönüle böyle bir zulmü yapmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Bunu yapanların insanlıkla alakası olamaz. 14 Mayıs'tan bu yana yapılanlar CHP Genel Başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara bir leke olarak yapışmıştır. Bu rezillikleri ısrarla görmezden gelmişlerdir. Hatalarını kabullenmek yerine, bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir. Siyasi üsluplarını her gün daha da çirkinleştirdiler. Darbelere rağmen milletimiz bu zihniyetin oradan çıkmasına 73 yıldır izin vermedi. 28 Mayıs, ülkemizin bu çirkin dilden ve siyasetçilerden kurtuluş günü olacaktır.

'28 MAYIS İLE BİRLİKTE ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YENİ KAPILAR AÇILACAK'

CHP Genel Başkanı bir kaset kumpasıyla başladığı siyasi yolculuğunu böylece Nazi Kemal olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin, bu densizliklerin hepsi kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır. Milletin şamarını bir kez daha yemekten kendilerini kurtaramayacaklardır. Ben buradan Sivaslı kardeşlerime sesleniyorum. Sivas, sadece Sivas'ta değil, İstanbul'da Sivas'ın potansiyeli nedir? Sivas'ın İstanbul'daki potansiyeli ilk 3'ün içindedir. Böyle yoğun bir nüfusa sahip. İstanbul'da doğmuş, belediye başkanlığı yapmış biri olarak Sivaslı kardeşlerimin İstanbul'daki potansiyelini iyi bilirim. İstanbul'daki tüm Sivaslı hemşehrilerinizi arayacaksınız, onları da harekete geçireceksiniz. 28 Mayıs ile birlikte ülkemizin önünde yeni kapılar açılacak. Daha hızlı yol alacağız. Türkiye Yüzyılının inşası yolunda durmadan çalışacağız.

'HER SIKINTININ FARKINDAYIZ'

İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kalacağız. Milletimizin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen sıkıntılarla mücadele edeceğiz. Bunları biz başaracağız. İBB Başkanının halini görüyorsunuz. Ankara'daki belediye başkanınız görüyorsunuz, İzmir hepten rezalet. Ama biz 21 yıl Türkiye'de bir şeyi ispatladık. Eğer Türkiye dünyada farklı bir yere oturmuşsa, tüm dünya eğer Türkiye'yi farklı bir şekilde anıyorsa, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuğu Türkiye yapıyorsa burada duracaksın. Kim Türkiye'nin başında? Tayyip Erdoğan. Şimdi ben sayın Putin ile görüşüyorum diye Bay Bay Kemal rahatsız olmuş. Diyor ki 'Batının talimatına uyarım, Putin'e yaptırımı uygularım.' Sen siyasetten zerre anlamıyorsun. Bay Bay Kemal sen git yat. Biz dünyada tüm ülkelerle irtibatımızı en güzel şekilde götürüyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Her sıkıntının farkındayız.

'SİVAS'IN KIŞLARI ESKİSİ KADAR SERT GEÇMEYECEK'

Kimse endişe etmesin. Bu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Ülkemizi geçmişte nasıl her yıl ortalama yüzde 5,5 büyütmüşsek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine de yine biz ulaştıracağız. 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Muhalefet 'gaz yok' dedi. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı milletimizin emrine verdik mi? Ücretsiz olarak kullanıyor musunuz? Şimdi bir de mutfakta yine 25 metreküpü aynı şekilde 1 yıl boyunca ücretsiz vereceğiz. Artık Sivas'ın sert kışları eskisi kadar sert geçmeyecek. Gabar'da bulduğumuz günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrolü de ülkemizin ekonomisine kazandıracağız. Bölgenin diğer yerlerinde de petrol aramalarımızı sürdürüyoruz.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÜLKEMİZDE KIPIRDAYAMAYACAK HALE GETİRDİK'

Kılıçdaroğlu talimatı Kandil'den alıyor. Biz Allah'tan alıyoruz. Bütün bunlarla beraber Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarana kadar bakmadık yer bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantıları dahil tüm şer şebekeleriyle mücadelemiz devam edecek. Bölücü terör örgütünü ülkemiz içinde kıpırdayamayacak hale getirdik. Bunların ümüğünü sıktık. İnlerinde mahkum ettik. Neredeler? Artık başlarını çıkaramıyorlar. Biliyorlar ki başlarını çıkarırlarsa SİHA'lar başlarına inecek. Akıncı'mız da var mı? Bütün bunlarla beraber Kızılelma'mız var mı? Nereden nereye?

'ÜLKE GENELİNDE 6 MİLYON KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Depremde TOKİ tarafından yapılan binalar yıkılmadı. TOKİ'nin öncülüğünde ülkemizin yapı stokunu yenileme konusuna hız verdik. Bütün şehirlerimizi her türlü afete dirençli hale getireceğiz. Ülke genelinde 6 milyon konutu dönüştüreceğiz. Sapkın akımların saldırılarına karşı Aile Koruma Kalkanı programını hayata geçireceğiz. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile bizde kutsaldır. Onun için LGBT falan bizim semtimize uğrayamaz. Seçimden sonra Anayasa değişikliği konusunda aile ile ilgili adımı atacağız.

28 Mayıs'ta hep birlikte Cumhurbaşkanı seçimi için sandıklara gideceğiz. Sivas'ın güçlü desteği sayesinde 14 Mayıs'ta maçın ilk yarısını önde bitirdik. Rehavete kapılmadan çalışarak ikinci yarıda tarihi bir zafere imza atacağız. Cumhurbaşkanlığında yine Sivas'tan rekor bekliyorum. Sivas'ın bu kardeşlerini yalnız bırakmayacağına inanıyorum."

