SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'İsrail' uyarısı: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Son dakika: ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni mesajlar geldi. İsrail'in Gazze'deki katliamlarını bir kez daha eleştiren Erdoğan, 'bölgesel savaş' uyarısı yaptı. Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılması gerektiğinin de altını çizerken "Suriye topraklarının Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir.

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır.

Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz.

DAHA DERİN SAVAŞ RİSKİ

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

TERÖR DEVLETİ BÜYÜK BİR HAYAL

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur.

Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

