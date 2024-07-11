HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'İsrail' uyarısı: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'İsrail' uyarısı: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

11.07.2024 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik NATO zirvesinde dikkat çeken bir 'İsrail' uyarısı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'İsrail' uyarısı: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Son dakika: ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni mesajlar geldi. İsrail'in Gazze'deki katliamlarını bir kez daha eleştiren Erdoğan, 'bölgesel savaş' uyarısı yaptı. Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılması gerektiğinin de altını çizerken "Suriye topraklarının Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir.

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır.

Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz.

DAHA DERİN SAVAŞ RİSKİ

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

GJFGJ

TERÖR DEVLETİ BÜYÜK BİR HAYAL

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur.

Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express
Evlenecek tüm kadınları ilgilendiriyor! Merak edilen soru yanıt bulduEvlenecek tüm kadınları ilgilendiriyor! Merak edilen soru yanıt buldu
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

Erdoğan: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Erdoğan: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Wanda Nara ayrılığı açıkladı, Simge Sağın'dan paylaşım geldi!

Wanda Nara ayrılığı açıkladı, Simge Sağın'dan paylaşım geldi!

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Hem Murat Kurum hem de Ali Yerlikaya ile konuştum diyerek anlattı! "Bunu engellemenin anlamı nedir?"

Hem Murat Kurum hem de Ali Yerlikaya ile konuştum diyerek anlattı! "Bunu engellemenin anlamı nedir?"

Buzullar çekildi! 22 yıl cesedi bulundu!

Buzullar çekildi! 22 yıl cesedi bulundu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.