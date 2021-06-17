Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar.

F-35 VE S-400 KONUSU

(Biden'a) 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık.

ABD'nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir.

