HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması

17.06.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 ve S-400 konusunda ABD Başkan'ı Biden'la arasında geçen konuşmayı aktardı. Erdoğan, "'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar.

F-35 VE S-400 KONUSU

(Biden'a) 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık.

ABD'nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadıÖzgür Özel, gözyaşlarını tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.