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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay-AYM krizi için dikkat çeken sözler: 'Her ikisiyle de görüşürüm'

12.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hamas bir terör örgütüdür diyelim istiyorlar. Hayır, terör örgütü değildir. Topraklarını koruma mücadelesi veren, vatanları için savaşan insanlardır." ifadelerini kullandı. Yargıtay-AYM krizi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay-AYM krizi için dikkat çeken sözler: 'Her ikisiyle de görüşürüm'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yargıtay-AYM krizi ile ilgili de dikkat çeken bir çıkış yaptı. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

'BM İŞLEVSİZ'

Birleşmiş Milletlerin ve diğer uluslararası örgütlerin işlevsiz olduğunu, ölen Müslüman olduğunda körleştiğini bir kez daha gördük.

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan bir yapının da güncellenmesi artık elzemdir. Birleşmiş Milletlerdeki daimi üyelik ve veto sistemi değiştirilmeli.

Uluslararası toplumun, katliamlar karşısında artık icraat üretmesi gerekiyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin bir kez daha işlevsiz kaldığını görüyoruz.

'KİLİT ÜLKE TÜRKİYE'

Bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen girişimde bulunmak, plan yapmak mümkün değil. Bizim durduğumuz yer, takındığımız tavır, değerlerimiz, ilkelerimiz bellidir.

Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye.

HAMAS MESAJI

Hamas bir terör örgütüdür diyelim istiyorlar. Hayır, terör örgütü değildir. Topraklarını koruma mücadelesi veren, vatanları için savaşan insanlardır.

'İSRAİL BEBEK KATİLİ'

Ülke yönetimleri emperyalist çıkarları için İsrail yönetimiyle kucaklaşma yarışına girse de toplumların nezdinde İsrail artık bebek katili bir ülkedir.

AYM-YARGITAY KRİZİ

Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz.

Detaylar geliyor...

Günün önemli manşetleri


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Yargıtay aym erdoğan
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