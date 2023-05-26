Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun pazarcıyla kavga etmesiyle ilgili açıklama! 'Böyle idarecilik olmaz'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de bulunan Dörtyol Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun pazarcıyla kavgasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazar günü yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine de dikkat çeken Erdoğan, "28 Mayıs'ın sizler için de çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu muhteşem kalabalığın toplandığı meydan sevilmez mi? Yollar boyunca o ne muhteşem bir katılımdı. Şu anda alanda resmi rakam 90 bin. Yollarda 50 bin. Toplam 140 bin. Bu ne demektir? Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak.

Buradan sizlerin vasıtasıyla tek tek, haneleriyle, sokaklarıyla tüm Esenler'i selamlıyorum. Bizlere sizlerin sevgisini bahşeden Rabbime hamdediyorum. Bugün bu meydanda samimiyet var. Bugün bu meydanda birbirini Allah için sevenler var. Bu kardeşinizin etrafında şu kenetlenmeyi görüp de Allah'a şükretmemek mümkün mü?

'DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERDİK'

7 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde tarihe geçen bir miting gerçekleştirmiştik. Bu tabii birilerine korku verdi. Bizlere de aşk, sevda verdi. Tek yürek olduğumuz mitingin rüzgarıyla 14 Mayıs'ta sandığa koştuk. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya örnek bir demokrasi dersi verdik. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, sandığa giden herkese teşekkür ediyorum. Esenler, milletvekilliği seçiminde İstanbul birincisi oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası'nın birincisi oldu. Milletin iradesinin başımızın üzerinde yeri var. İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri kapandı.

'ÇİFT BAŞLILIK OLUŞMASINA İZİN VEREMEYİZ'

Bay Bay Kemal sen ne yapacaksın? Bir defa parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey var mı? Parlamentoda 323 milletvekili Cumhur İttifakı'nda. Sen nasıl kanun çıkaracaksın? İnsanımız ne diyor? Bir kez daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyor. Önümüzde cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. Bu pazar yine sandıklara giderek yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kurtaracağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin veremeyiz. Pazar günü sandığa gidip, oyumuzu kullanacak ve Erdoğan kardeşinize bu destekle beraber 323'ün güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesine karar vereceğiz.

'SİZ OLDUKÇA BİZİ YIKAMAZLAR'

Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedeli çok ağır ödendi. Şimdi Bay Bay Kemal şimdi Anayasa kitapçığını fırlatanlarla beraber yürüyor. Biz öyle Anayasa kitapçığı fırlatmayız. Okur, kararımızı ona göre veririz. Haftalar boyunca hükümet kurulamayan dönemlere şahit olduk. Terörün, vesayetin yıllarca bitirilememesinin sebeplerinden biri buydu. Siyaset kurumu sürekli gerilim üretti. Bundan da antidemokratik güçler istifade etti. Ne zaman yasama, yürütme, yargı uyum içinde çalışmaya başladı, işte o zaman ülkemiz güç kazandı. 2002'den itibaren biz bunu başardık. Batı bunu hazmedemedi. Ne diler bütün dergilerinde, Erdoğan'ı yıkmak lazım dediler. Siz oldukça yıkamazlar.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EN İYİ BU DÖNEMDE VERİLDİ'

Uzun yıllar sonra vatandaşımız hak ettiği hizmetlere bizimle ulaştı. Milletimiz ülke tarihinin en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terör örgütleriyle en iyi mücadele bu dönemde verildi. Kürt kardeşlerimizin meselelerinden, Alevi vatandaşlarımızın taleplerine kadar tüm adımlar bu dönemde atıldı. Bu iklimin zedelenmesine pazar günü müsaade etmeyeceğiz. Meclis'te Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanlığında bu kardeşinizle durmak yok, yola devam diyeceğiz.

'KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

İstanbul demek, Türkiye demektir. Burada ülkemizin tüm illerinden insanımız bulunuyor. Esenler ise İstanbul'un en kozmopolit ilçeleri arasında yer alıyor. Burada herkes bir arada yaşıyor. Esenler'de ayrılık gayrılık yok. Esenler'de ötekileştirmek yok. Burada huzur var, hizmet var, kardeşlik var. Belediyemiz gece gündüz demeden sizler için çalışmaya devam ediyor. Kentsel dönüşümde önemli adımlar attık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz.

'CHP İNSAFINA İNSANLARIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ'

Birileri bekledikleri sonuç çıkmadı diye depremzedelerimizi kapı dışarı ederken, biz hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkıyoruz. Geçen hafta deprem bölgesindeki 5 ilimizi ziyaret ettim. Ekim-kasımdan itibaren konut teslimine başlıyoruz. Hiçbir kardeşimizi muhtaç eylemeyeceğiz. Hele CHP insafına bu insanlarımızı terk etmeyeceğiz. İktidara gelmek uğruna tüm değerlerini çiğnediler. Bölücü örgütün uzantılarından tutun da FETÖ'cü hainlere kadar herkesle pazarlık yaptılar. İşte toplam oyları yüzde 1'i zor bulan partilere 40 tane milletvekilliği verdiler. Şimdi pazartesi günü ne olacak? Savaş alanına dönecek? Niye? Senin bu kadar milletvekilin varken, bu kadar milletvekilliğini nasıl oldu da bu partilere verdin. Bunun hesabını soracaklar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bunlar hapisteki canileri dışarı salmaktan, kamudan atılan FETÖ'cülerin tekrar doldurulmasına kadar her türlü sözü verdiler.

'HAK ETTİKLERİ DERSİ SANDIKTA VERECEĞİNİZE İNANIYORUM'

Bay Bay Kemal sen teröristlerle berabersin. Benim milletim teröristlerle olana eyvallah etmez. İşte Kandil. Talimatı Bay Bay Kemal, Kandil'den alıyor. Öyleyse pazar günü Kandil'den talimat alan Bay Bay Kemal'e yol veriyor muyuz? Emekli ediyor muyuz? Bunlara hak ettikleri dersi sandıkta vereceğinize inanıyorum. Benim milletimin aklıyla alay edilmeyeceğini bunlara tekrar hatırlatacağız. Bu vatanı her şeyden çok sevmek gerekir. Pazar günü çok önemli. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadeleyi göze almak gerekir. Gelin, 28 Mayıs'ta bu dayatmalara son verelim. Gelin birilerinin sizin iradesini çantada keklik gibi görmesine itiraz edelim. Gelin terör örgütlerinin siyasetimize müdahale etmesine izin vermeyelim. Görüşlerimiz farklı da olsa ülkemizin bekası konusunda aynı hassasiyeti paylaşıyoruz. 28 Mayıs'ın sizler için de çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum.

'BUNLAR MİLLETE AŞIK DEĞİL'

Biz sırtımızı Hakk'a ve halkımıza yaslıyoruz. Sizlerden aldığımız cesaretle ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Son 21 yılda yaptıklarımız ortada. Ülkemizi her alanda çok daha ilerilere taşıyacağız. Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasında vizyon farkını ortaya koyacaktır. Bay Bay Kemal ne yaptı? Musluk açtı. İstanbul'da belediye onun partisinden değil mi? İBB'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Allah göstermesin bir yağmur olduğunda her tarafı sel alıp götürüyor. Nerede başkan? Bodrum'da, İsviçre'de kayakta. Bunlar bu millete aşık değil. Dün de bir pazarcıyla kavga ediyor. Pazarcıyla kavga edilir mi? Ondan sonra da zabıtalarla tutup karakola götürüyor. Hale bak. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle bir idarecilik olmaz. Bıraktı belediyeyi, gitti Van'da siyaset yapıyor. Orada da ne yapıyor? PKK'nın işaretini yapıyor. Bunlar teröristlerle el ele kol kola. Pazar günü bunlara gereken dersi vermemiz lazım.

Onlar kavgayla günlerini geçirirken, biz Togg'un teslimatlarına başladık. TCG Anadolu'yu donanmamıza teslim ettik. Memur ve kamu işçilerimizin ücretlerinde artışa gittik. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkardık. Bir de İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu arada Ankara-Sivas YHT hattını hizmete verdik. Bir ay süreyle YHT ücretsiz. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte geliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Kayaşehir metro hattını da açtık. Bay Bay Kemal böyle bir şey yapamaz. O, Okmeydanı SSK Hastanesini batıran adamdır. Savaş Ay hayatta olsa da bunları anlatsa.

'SIĞINMACILAR KONUSUNU BİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ'

Onlar batıda vatan millet edebiyatı yapıp, doğuda PKK'ya selam verirken, biz sadece hizmet ettik, eser ürettik. Onlar kusura bakmayın kalp işareti yapmayı becerene kadar, biz yatırımlarımızla ülkemize mührümüzü vurduk. Sığınmacılar konusunu bize, milletimize ve inancımıza yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 554 bin sığınmacı güvenli ve gönüllü olarak döndü. 100 bini aşkın briket eve 88 bine yakın aile yerleşti. Konut projesi tamamlandığında 1 milyon kişi daha ilave olacak. Biz çalışıyoruz Bay Bay Kemal, iş üretiyoruz."



