SON DAKİKA | Memur maaşlarına zam ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! 'Bayram sonrası...'

Son dakika haberi: Memur maaşlarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. AK Parti bayramlaşma programına videokonferans ile katılan Erdoğan, memur maaşlarıyla ilgili olarak bayram sonrasını işaret etti. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili olarak ise Erdoğan "Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI

"İslam düşmanları iklime gölge düşürmeye çalışıyor. Fikir özgürlüğü adı altında buna izin verenler emellerine ulaşamayacaktır. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en şiddetli olarak ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.

"DEPREMZEDELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bayram komşumuzu, akrabamızı ve yardıma muhtaç olanı gözetmektir. Bayram birliğimizi, beraberliğimiz ve muhabetimizi kuvvetlendirmektir. Dargınlıkların bir tarafa bırakıldığı, küslerin barıştırıldığı, küçüklerin sevindirildiği, büyüklerin gönüllerinin alındığı, gariplerin elinden tutulduğu, kimsesizlerin kapısının çalındığı bu bayram günlerinde 85 milyon olarak hep beraber millet varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. Kurban Bayramı’nın halkımızın farklı kesimleri arasında samimi bir kucaklaşmaya vesile olmasını diliyorum. İstanbul teşkilatımızı ayrıca kutluyorum. Bayramlar vesilesiyle bir kez daha geride bırakacağımız en büyük mirasın mal mülk değil, tüm insanlığa kazandırdığımız eserler olduğunun şuuruna varıyoruz. Devletimizin ilgi tüm kurumlarının yanı sıra belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla depremzedelerimizin yanındayız.

"MEMUR MAAŞLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ BAYARAM SONRASI HIZLICA MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"

Bizden desteğini esirgemeyen deprem bölgesiyle birlikte diğer illerimizi de kalkındırmanın gayretindeyiz. Kendi alanında yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kabine kurduk. Birer hafta arayla üst üste yaptığımız iki kabine toplantımızda atacağımız adımları belirledik. Birileri parti içi koltuk kavgasından başını kaldıramazken biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Çiftçilerimizden, asgari ücretle çalışanlara, farklı kesimlere yönelik müjdelerimizi açıkladık. Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca meclisimizin takdirine sunacağız.

MUHALEFETE YÜKLENDİ: 'FATURA HALEN SEÇMENE KESİLİYOR'

Muhalefet cephesinde seçimlerden bu yana yaşananlar karşımızdakilerin çaplarını bir kez daha ortaya koymuştur. Bunların ülkeyi yönetecek kapasiteleri olmadığı anlaşılmıştır. Ülkemiz adına işin daha üzücü yanı muhalefet cenahında hatalarından ders çıkarmak gibi bir niyetin olmayışıdır. Fatura halen seçmene kesiliyor. Bölücü örgüt elebaşını öven provokatörlere sahip çıkılmasından yalan siyasetinde ısrar edilmesine kadar aynı alışkanlıklar devam ettiriliyor. Muhalefetin uğraştığı konulara baktığımızda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkına varıyoruz. Bu ülkede ne yapılacaksa yine bizler yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bizler gerçekleştireceğiz.

"İSTANBUL'DA 24 BELEDİYEDEN 19 BELEDİYEYE DÜŞTÜK"

Kibir, böbürlenme, şımarma, tepeden bakma bizim partimizde kendisine yer bulamaz, bulmamalıdır. 21 yılda elde ettiğimiz 17. zafer sonrasında bize yakışan tevazudur, samimiyettir, tebessümdür, anlayıştır, hoşgörüdür, milletimizle aramızdaki gönül köprülerini güçlendirmektir. 21 yıllık tecrübeyi ilk günkü heyecanla birleştirerek ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Bize doğru bir adım atana biz koşarak gideceğiz. İstanbul’da kapısı çalınmadık, kalbi fethedilmedik hiçkimseyi bırakmayacağız. Unutmayın, 24 belediyeden 19 belediyeye ilçelerde düştük. Bunun hesabını iyi yapmamız lazım. Neden, niçin, nasıl bu noktaya geldik. Öyleyse, süratle buradaki eksikleri gidermemiz, her vatandaşımızı Türkiye Yüzyılı hedeflerine ısındıracak, inandıracak adımları atmamız lazım. Ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte daha çok çalışacağız.

Bilhassa İstanbul’u son 4 yıldır esir alan algı belediyeciliğinin bu güzel şehrimize verdiği zararları gördükçe hepimizin içi kan ağlıyor. İzmir’den Antalya’ya, Adana’dan Mersin’e, Ankara’ya muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçelerimiz de aynı zihniyetin elinde maalesef kan kaybediyor. Elbette bizler gibi vatandaşlarımız da bu kötü gidişatı görmekte, hesabı sandıkta sorulmak üzere derin hafızasına kaydetmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimleri, tıpkı 30 yıl önceki 1994 seçimleri gibi inşallah belediyecilikte yeni bir milat olacaktır. 94 ruhunu tekrar dirilterek şehirlerimizin üzerine karabasan misali çöken fetret devrine hep birlikte son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya başta olmak üzere hizmetsizlik girdabında sürüklenen tüm şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Bunu da inşallah yine beraber, omuz omuza vererek başaracağız. AK Parti İstanbul teşkilatındaki siz dava arkadaşlarıma güveniyorum."



