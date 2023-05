Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rusya yanıtı: Putin'e saldırınca kusura bakma buna 'eyvallah' etmem

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen "Güçlü Yanım Türkiye" temalı "3. Türkiye Gençlik Zirvesi" programında konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki bütün gençlerimize selamlarımı iletiyorum. Türkiye aşığı bütün gençlerimize muhabbetlerimi gönderiyorum. Bu muhteşem salon belediye başkanlığım dönemimde yapıldı. Bunun üstünde o zaman İstanbul'un tek tiyatro salonu vardı. 150 kişilik bir salondu. 'Biz burayı yıkacağız daha büyüğünü mükemmelini yapacağız' dedim. Sözde sanatçılar nutuk atmaya başladılar 'Yıkar yapmaz' dediler. Sadece o değil 'İstanbul'un en büyük kongre merkezini yapacağız' dedim. 40 metre yerin altına girdik tabi o zaman bu işi yüklenen firma otoparklarıyla beraber 40 metre yerin altına girerek İstanbul Kongre Merkezi'ni yaptı. Altta otoparklar var. Burası 3 bin 800 kişilik salon olarak yapıldı. Fakat buralar yapıldıktan sonra belediye başkanı burayı yaptı teşekkür ederiz falan diyemediler. Sözde sanatçı diye geçinen müsveddeleri şimdi de aynı şekilde hakaret etmeye devam ediyorlar. Bunların hayatında bu ülke için çivili ağaçları yok. Sadece ahlaki olmayan bir takım görüntülerle para kazanmaktan başka işleri yok. Şimdi pazara gidiyoruz onlar ise her türlü yalan dolan şunlarla bunlarla yine hakarete devam ediyorlar. Varsın onlar hakaret etsin ama biz şu anda karşımda gördüğüm gençlikle pazara kadar değil mezara kadar yürüyoruz."

"2,5 MİLYON GENÇ TEKNOFES'E AKIN ETTİ"

"Teknofest gençliğinin yetişmesi konusunda gayret gösteren tüm kurumlarımızın yanında olacağız. Bilime teknolojiye sorgulamaya merakla ülkesini milletini seven 2,5 milyon genç Teknofest'e akın etti. Gençler bir şeyi söylemem lazım. Henüz başbakan olmadım o sıra seçimleri kazanmışız ben de Avrupa'yı dolaşıyorum. Oğul Bush'u randevu istedim ziyaret ettim Amerika'da. Kendilerine 'Bize İHA-SİHA verecektiniz terörle mücadele ediyoruz ne olacak?' dedim. Bize İHA verdiler ama 2 günlüğüne geldi. O zaman dünürüm Özdemir Bayraktar, adımını attı işte bugünkü İHA-SİHA'ların kuruluşunu başlattı. Devletten kredi arsa arazi böyle bir şeyi asla almadı almaz. O zaman benim dünürüm değildi dava arkadaşımdı. Daha sonra kendisine şunu söyledim 'Özdemir ağabey biz bu tür yatırımları yapanlara devlet olarak destek veriyoruz gel bu imkanlardan istifa et'. 'Yok' dedi 'Almam'. Kendisine ait arsaların üzerine İHA'ların kurulumunu yaptı. Siyasette eski arkadaşımdı beraber yol yürüdük. Yenge hanım da muhasebe vs. bu tip şeylerden anlayan bir hanımdı. İHA'lar konusunda adımları attı. Bu arada da Selçuk Bey de bizim damadımız oldu. Tabi bütün bunlar baba çocuklar cins beyinlerdi. Ve iş yürürken İHA SİHA yetmedi Akıncı geldi. Tabi yurt dışı siparişler de gelmeye başladı. Yine devlet banklarından kredi asla almadı. Akıncı yapıldı arkadan yeni bir adım Kızılelma oldu. Kızılelma şu anda asıl noktası henüz daha olmadı testleri falan yapıldı. O olduğunda şu anda F-16'ların taşıdığı bombaları taşıma kabiliyetine sahip. Onunla ilgili bir çekim yaptılar onu da gösterime sokacaklar."



"Bu ülkede muhalefet niçin Baykar'a saldırıyor. Akıncı'dan Kızılelma'ya Togg'dan Anka'ya nice ürünümüz görücüye çıktı acaba bunlar niçin hazmedemiyorlar da saldırıyorlar. Erbakan Hocamızın da yaptığı Devrim otosuna böyle saldırdılar. Hocamız Devrim otosunu yaptı biz de devrin otosunu yaptık. Devrin otosuna saldıramıyorlar. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız dedik ve başaramayacaklar. Her yaştan gencimiz inandıkları çalıştıkları ve hayal ettikleri zaman neleri başarabildiklerini görmüş oldular. Teknofest'e saldıranlarla gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların aynı çevreler olması tesadüf değildir. Şimdi LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaklardan beslenmektedir. Burada açık konuşmam lazım bu CHP LGBT'cidir. İYİ Parti LGBT'cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'ye MHP'ye Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Eğer güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. Biz de gücümüzü buradan alıyoruz. "

"HEDEFİMİZ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAKTIR"

"Seçimden sonra hedefimiz Anayasa değişikliğini yapmaktır. Gözümüzü ufuktan ayırmadan hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda azimle yürüdük. Önümüzdeki dönemde de 'Durmak yok yola devam' diyerek aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bunları sizlerin gayretleri çalışmalarıyla yürüteceğiz. 14 Mayıs'ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bunu yurt dışındaki dergi kapaklarından verilen mesajlarla çok net şekilde görüyorsunuz. Ne diyorlar 'Erdoğan'sız bir Türkiye'. Erdoğan size ne yaptı. Erdoğan bunlara bir şey yaptı."

"RUSYA'YA SALDIRINCA BUNA 'EYVALLAH' ETMEM"

"Şimdi Bay Bay Kemal Sayın Putin'e Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden 'Erdoğan'ın yenilmesi lazım' kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin zavallısın. Biden böyle söylediği zaman ben 'Biden niye böyle söyledi' demedim. Sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma buna 'eyvallah' etmem. Çünkü Rusya ile olan münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Rusya ile dış ticaret hacmimiz daha fazla. Ama Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüşürüz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz. Sen bunları öğreneceksin ama o fırsat da gelmeyecek sana."

"Yanındakiler sana bir fayda getirmez. İşte yanındakilerden bir tanesi eskiden bizim ekonomiyle ilgilenen bakanımdı. Davos'ta IMF başkanıyla görüşüyoruz. Dedim ki 'Türkiye'den alacağınız var paranızı tahsil ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Paranı al ama Türkiye'nin Başbakan'ı benim Türkiye'nin siyasetine karışamazsın'. O zaman Başbakan'ım baktım ki bebecan kızardı bozardı. Herhalde IMF Başkanı'nı tersleyince bozuldu. 2013'de 23,5 milyar doların tamamını ödedik ve ilişkilerimizi bitirdik. "

"SORSAN BUNLARDAN DEMOKRATI YOK"

"Başbakanlığımda Merkez Bankası döviz rezervi 135 milyar dolara kadar çıktı. Yine olacak. Bundan sonra ispatlayacağız. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar gelecekmiş, Türkiye'yi ayağa kaldıracakmış. Şimdi Batı medyası işi gücü bıraktı, kendi seçimleriyle ilgilenmediği kadar bizim seçimlerle ilgilenmeye başladı. İş öyle çığırından çıktı ki basın ilke etik hepsi ayak altına alındı. Her türlü kepazeliği sergiliyorlar. Terör örgütü elebaşları açıklamalarıyla bize saldırırken bize karşı olanlar adına oy istiyorlar. Tüm tuşlara basıyorlar. Herkese baskı kuruyorlar. Sorsan bunlardan demokratı yok. Sorsan baharı barışı getirecekler. Bu ülkede kızlarımızın üniversite kapılarında başörtülerinden dolayı çektiği çileleri Bay Bay Kemal bize mi anlatacaksın.