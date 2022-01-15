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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması: Tüm oyunları bozuldu

15.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Döviz kuru üzerinden ekonomik kriz ardından kaos çıkarmak istediler. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması: Tüm oyunları bozuldu

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında CHP'yi eleştirerek, "Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Ne diyor. 'Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak' diyorlar. Ey CHP'lin artıkları. Biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık." ifadelerini kullandı. Döviz kuru ve yeni ekonomi modeli hakkında konuşan Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden ekonomik kriz ardından kaos çıkarmak istediler. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi artıkları da lanetle anılıyor. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetlerin yanında onurlu duruşudur.

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"BİZ BU YOLA ÇIKARKEN BEYAZ KEFENİMİZİ GİYEREK ÇIKTIK"

Bugünün CHP'si tek parti faşizminin hesabını vermesi gereken atıklardır. Aydın, bu CHP'ye prim vermemelidir.

Ne diyor. 'Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak' diyorlar. Ey CHP'lin artıkları. Biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! "Türkiye fabrika satan değil, imalat merkezi olan bir ülkedir"

"DÖVİZ KURU ÜZERİDEN KAOS ÇIKARMAK İSTEDİLER"

Döviz kuru üzerinden ekonomik kriz ardından kaos çıkarmak istediler. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu.

"HER KESİMDEN VATANDAŞIMIZI ENFLASYON KARŞISINDA KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Asgari ücreti hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkardık mı? Bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. Bu tür dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla Türkiye Ekonomi Modeli diye adlandırdığımız programın kazanımları daha iyi görülmeye başladı.

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"PİYASALARDA PANİK HAVASI YARATMAYA ÇALIŞTILAR"

Yurt içinde piyasalarda panik havası yaratmaya çalıştılar. Bu sırada ortaya çıkan fahiş fiyata karşı önlemlerimiz aldık"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Akaryakıt fiyatları dolar düşünce neden geri gelmiyor peki
BİRİLERİ BU OYUNDAN ÇOK BÜYÜL KAZANÇ ELDE ETTİ
Almanya bizi kıskanıyor

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