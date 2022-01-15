Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! "Türkiye fabrika satan değil, imalat merkezi olan bir ülkedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir" dedi. Erdoğan ayrıca, "Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek. Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.

Sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde fabrikamız ilk etapta yılda 12 milyon, ikinci etapla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. Yatırımın, aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği açıktır.

Yatırımlarına hız kattıkları için Kipaş Holding'e ülkem, milletim ve Aydınlı vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Firma sahiplerinden beklentim ikinci etabı kısa sürede tamamlayarak üretime başlamalarıdır. Kağıt en önemli buluşlardan biridir. Tarih boyunca pek çok medeniyetin kurulup gelişmesinde rol oynamıştır. Kağıt üretimi ekonomik olarak da büyük bir değer oluşturuyor. Ülkemizde kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor.

"TÜRKİYE FABRİKA SATAN DEĞİL, İMALAT MERKEZİ OLAN BİR ÜLKEDİR"

Türkiye'nin 2021'i 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapatmasının gerisinde destekler, üretim hamleleri vardır. Türkiye, muhalefetin dediği gibi, fabrika satarak domates alan değil, Afrika, Asya, Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Türkiye, salgına rağmen 2.7 milyon ilave istihdam oluşturan bir ülkedir. Domates, saman ithalatçısı yaftası vurmak saygısızlıktır, hakarettir. Türkiye'nin üretim gücünden haberi olmayan bu tatlısu siyasetçilerini kendi cahillikleri ile baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kendimize güveneceğiz. Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte muhakkak getireceğiz.



