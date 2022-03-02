Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekilleriyle istişare toplantısı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantılarının üçüncüsüne başkanlık ediyor. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınıyor.

SON DAKİKA | KRİTİK TOPLANTIDA 'SEÇİM' DE MASADA

TRT Haber'de yer alan habere göre; ekonomi de toplantının diğer gündem başlıkları arasında yer alırken, 2023 seçimleri öncesinde illere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişare toplantısının ardından Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi Beştepe'de kabul edecek.

