Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Cumhurbaşkanı adaylarını ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nd açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bursa'ya son olarak 14-28 Mayıs seçimlerinden önce gelmiş ve batarya fabrikasının temel atma törenini yapmıştık. Tek kalemde toplam tutarı 30 milyar lirayı aşan stratejik yatırımı kazandırmanın gururunu yaşamıştık. Türkiye'nin otomobili ve ilk milli elektrikli araç markası TOGG'a kulp takanlar bu yatırımdan rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Muhalefet yapmayı hizmete, esere ve yatırıma düşmanlık olarak gören kifayetsiz muhterisleri kendi sığ dünyalarında baş başa bırakıyoruz.

'Araçlar İtalya'dan geliyor, bunlar elektriksiz araç üretemezler, üretseler dahi satamazlar, fabrikası yok' yalanlarını ortaya atanları, daha proje aşamasından itibaren Devrim otomobiline yaptıkları gibi diri diri mezara gömmek istedikleri TOGG artan üretim kapasitesiyle Allah'a hamdolsun rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları da rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"SABAH AKŞAM KAVGA EDİYORLAR"

Seçimlerden bu yana yaşananlara baktığımızda Bursalı kardeşlerimizin ne kadar doğru, isabetli, basiretli bir tercih yaptıklarını net bir şekilde görebiliyoruz. 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. 8 ay öncesinde 85 milyonu kucaklaştırmaktan dem vuranlar bugün sabah akşam kavga ediyorlar.

Millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını ellerine geçirdikleri ilk fırsatta siyasetten zorla emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular. Gün geçmiyor ki milletçe yüzümüzü kızartacak bir skandala, bilhassa gençlerimizin siyaset kurumuna yönelik zedeleyen ayak oyununa şahit olmayalım. Gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre ortaya saçılanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında heybededir. Tamamen siyaset mühendisliği ürünü bir proje olan 6'lı Masa kurgusunun organizatörleri eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

"BİZDE YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLMAZ"

Biz elbette siyasi rakiplerimizin kendilerini böyle bir duruma düşürmesini arzu etmeyiz. Hele hele toplumumuzun belli kesimlerinde yayılan karamsarlık dalgasını demokrasimiz adına ürkütücü buluyoruz. Muvafık veya muhalif fark etmeksizin siyaset kurumunun ana görevi topluma umut aşılamaktır. Biz böyle bir tablonun oluşmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kendini muhalif olarak vatandaşımızı da kucaklayarak, onların da sesine kulak vererek milli birlik ve beraberliğin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Muhalefetin iradesindeki belediyeler ile Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki belediyeler arasındaki fark gece ile gündüz arasındaki fark gibidir. Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz, şehirlerini ihmal eden, hemşehrilerini ihtiyaç duydukları anda yüzüstü bırakan belediye başkanları olmaz. Bizde seçmenini sadece seçimden seçime hatırlayan belediye başkanı olmaz.







