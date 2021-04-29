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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

29.04.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların maaşlarının 10 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını söyledi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade güçlü bir ordudan geçtiği çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayiimizi yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Hiç şüphesiz savunma sanayiimiz içinde MKEK'in ayrı bir yeri vardır. Bu kurumumuz şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.

Yeni nesil elektrikli sistemle çalışan elektrikli zırhlı muharebe aracını kamuoyuna tanıtıyoruz. Bu tesisimizle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Son dönemde yaşadığımız hadiseler ve maruz kaldığımız gizli/açık ambargolar bu ürünlerin ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. MKEK hemen kolları sıvadı, 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli imkanlarla bu tesis kuruldu.

"KİMSEYE BAĞIMLI OLMAYACAĞIZ"

Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız.

Dünyada artık askeri araç teknolojileri hızla değişiyor. Yeni nesil otonom askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı. Türkiye'nin askeri araçlarının motor konusunda dışa bağımlılığını bitirecek teknoloji örneklerini bugün gördük.

Şahit olduğumuz bir diğer yenilik de Yavuz ve Fırtına silah sistemleridir. Bugün ayrıca yeni geliştirilen platform makineli tüfeği de inceleme fırsatı da bulduk. Önümüzde yapacak daha çok işimiz var.

"MEMUR MAAŞLARI 10 MAYIS'TA ÖDENECEK"

Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilere 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükselttik. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

ESNAFA DESTEK

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.

Ayrıntılar geliyor...

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