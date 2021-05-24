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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

24.05.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'ya yapılacak Bayraktar TB2 SİHA ihracına ilişkin, "Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir." dedi.

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilecek.

İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(Savunma sanayii) Son 19 yılda attığımız adımlarla sadece yılların ihmallerini gidermekle kalmadık, aynı zamanda bu alanda ülkemizi devler ligine taşıdık.

Polonya'nın, NATO'nun Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri kapsamında İncirlik Üssü'müze deniz karakol uçağı ve askeri misyon göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz.

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ"

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz.

CUMHURBASKANİ2

(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir.

Bayraktar TB2 SİHA'lar Polonya'ya ihraç edilecekBayraktar TB2 SİHA'lar Polonya'ya ihraç edilecek

POLONYA CUMHURBAŞKANI: TÜRKİYE EN SAĞLAM MÜTTEFİKİMİZDİR

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ticari işbirliğimizin bizi, hedeflediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştıracağından eminim.

Türk pilotları gökyüzümüzü koruduğu için (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ettim

Türkiye dünyanın bu bölgesinde bizim en sağlam müttefikimizdir.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Recep Tayyip Erdoğan

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