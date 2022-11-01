Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaşmış ve "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar." iddiasında bulunmuştu. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde yapacağım. Çünkü bu hazmedilir bir şey değil. Haramı helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık. Akademiden mezun olan 13 bin 684 yüksek lisans ve 60 doktora öğrencisiyle teşkilatın insan gücünü akademik olarak da tahkim ettik. Kesintisiz devam eden eğitimlerle polislerimizin çağın ihtiyacına uygun bilgi ve becerilere sahip olmasını sağladık.

Türkiye emniyet teşkilatında da gönül coğrafyasındaki kardeşlerine model olan bir konumdadır. Geçmişte kasıtlı olarak faaliyetleri kısırlaştırılan polis eğitim sistemimizi yeniden inşa ettikten sonra suç ve suçluyla mücadelede kat ettiğimiz mesafe doğru istikamette gittiğimizin işaretidir.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri de ülkemizde huzurun kökleşmesidir. Türkiye Yüzyılı şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz. Asıl üzerinden yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimiz belalara karşı korunmasıdır. Bizim ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur.

'CEVABIMI YARIN VERECEĞİM'

Siyasetin içerisinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapattığını söyleyenlere cevabımı yarın vereceğim. Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler. CHP Genel Başkanı'nın attığı iftirayı cevaplandırmayı cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği olarak gördüğüm için değinmek zorunda kalıyorum. Şu anda siz kalkıp da güney doğuda, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucunun köklerini toplamak suretiyle emniyet teşkilatıma bu tür bir iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat, işte karşımda. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde yapacağım. Çünkü bu hazmedilir bir şey değil. Haramı helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin.

'BİZ DİLSİZ ŞEYTAN OLMAYACAĞIZ'

Güney Asya'da üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya sevk merkezi olan Türkiye, artık bu kirli kanalları önemli ölçüde tıkamıştır. Yakalanan uyuşturucu miktarı bakımından rekor başarılara sahibiz. Meclis kürsüsünde uyuşturucu satıcılarından vergi alarak ülke ekonomisini kurtaracağını anlatan bu zatın hezeyanlarına artık şaşırmayı bile bıraktık. Genel Başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Güvenlik güçlerimizin milletimizin huzuru konusunda fedakarlığının böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyiz. Böyle bir konuyla huzurunuzda bulunmaktan gerçekten üzüntü duyuyorum. Ama bu tür saldırılar karşısında susmak da dilsiz şeytan olayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan olmayacağız.

'DİJİTAL TERÖR DEVLETİMİZİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR'

Türkiye'de huzuru kökleştirme çabalarımızdaki bir diğer önceliğimiz insanımızı dijital zorbalıklara karşı da güvenlik altına almaktır. Giderek asimetrik bir tehdit kaynağı haline gelen dijital terör insanımızın huzuru ve haysiyeti ile birlikte devletimizin güvenliğini de tehdit ediyor. FETÖ'den bölücü terör örgütüne Türkiye düşmanı pek çok karanlık odak bu mecraları ülkemizi karıştırmak için istismar etmektedir. Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlamakla yalanı bir silah gibi kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin ülkemizin dijital teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına eminim.

'BEDELİNİ ÖDEMEDİĞİMİZ HİÇBİR ESER GÖREMEZSİNİZ'

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eserin önüne çıkartılan engelleri hatırlayın. Vesayetin, faili meçhul cinayetlerden terör örgütlerinin önünü açmaya, kalkınma projelerini sabote etmeye kadar ülkeye yapılan ihanetleri hatırlayın. Sınırlarımıza yığılan terör örgütleri üzerinden ülkemizi kaosa boğma girişimlerini hatırlayın. DEAŞ'la sahada göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olmamıza rağmen ülkemize atılan ahlaksız iftiraları hatırlayın. Biz bunlarla mücadele ederek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bunu sizlerle beraber yaptık. Bedelini ödemediğimiz hiçbir eser göremezsiniz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde kurduğumuz bu güçlü demokrasi sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. Cumartesi günü açılışını yaptığımız ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u cumhuriyetimizin yeni asrının kıvılcımı olarak değerlendiriyoruz. Ekonomide sağlayacağımız ilerlemelerle yolumuza devam edeceğiz. Türkiye nasıl koalisyonlar devrini geride bıraktıysa, altyapı eksiklerini tamamladıysa, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa, cumhuriyetini bir asır yaşatma başarısını gösterdiyse Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir.

