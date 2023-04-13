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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Bir kısmı Ramazan Bayramı öncesi teslim edilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Bir kısmı Ramazan Bayramı öncesi teslim edilecek

13.04.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Bir kısmı Ramazan Bayramı öncesi teslim edilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kısa konuşmalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Maalesef bu yılın Ramazan ayını depremler sebebiyle buruk geçirdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

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Biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız. Kayısıya sevdalı olduğumuz gibi. Türkiye'ye sevdalıyız. Biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü sayıyoruz.

Bu Malatya, Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine bırakanlara yar olur mu? Siz bu işi bitirdiniz. 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz.

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Bu şehir bizi hiç yalnız bırakmadı. 14 Mayıs'ta da hep birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Milletlerin tarihlerinde kimi acı, kimi tatlı ama hepsi de geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiseler vardır. Türkiye için asrın felaketi de, 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir.

Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle atarak Bismillah diyoruz.

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6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. Aslında biz Malatya'ya çok eser ve hizmet kazandırdık. Hükümetlerimiz dönemlerinde Malatya'ya yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sosyal yardımlarda Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık.

CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Ve terör örgütlerinin Kandil'deki ağa babaları talimat veriyor mu? Bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? CHP'nin adamları, CHP'nin ekranlardaki kara yüzleri onlar ne yapıyorlar? TCG'yi karalıyorlar. Siz bu ülkede iktidar olmadınız mı? İktidar olduğunuz zamanlarda bir toplu iğne yapamadınız. Bir eseriniz var mı? Şu anda 10 tane 11 tane büyükşehir belediyeniz var. Bu belediyelerde ne yapıyorsunuz?

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Bizim LGBT ile işimiz yok. Biz bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizde kutsal aile kuruluşumuz var. Bizim aile kurumumuz kutsal. Ona laf ettirmeyiz. Her türlü yalanı fütursuzca ortaya atan bir ucube ittifak var. Şu anda ana muhalefetin yanındaki yavrular, bunlar LGBT ile ilgili bir şey söyleyebiliyor mu? Hiçbir şey duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Bay Bay Kemal olandan ne beklersiniz?

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